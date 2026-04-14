Max Verstappen keert dit weekend terug naar de Nürburgring Nordschleife voor de ADAC 24h Qualifiers, de laatste wedstrijden in aanloop naar de 24-uursrace. Tijdens deze generale repetitie vindt de eerste krachtmeting plaats tussen Team Verstappen en de rest van het uiterst competitieve rijdersveld. Bovendien staan er plekken voor de ultieme kwalificatiesessie in mei op het spel. Via FORMULE1.nl kun je de verrichtingen van Verstappen live volgen!

Het weekend bestaat uit twee vieruursraces, elk met een eigen kwalificatie. Deze wedstrijden gelden in principe als NLS4 en NLS5: de laatste voorbereidingsmomenten richting de 24 uur van de Nürburgring in mei. Op zondag vindt tevens de topkwalificatie plaats, een extra sessie waarbij de snelste teams beloond kunnen worden met een plek in de beslissende kwalificatie in mei. Hoe dat precies zit, lees je hier!

Tijdens NLS2, waaraan Verstappen Racing in maart deelnam, kreeg de Nederlandse F1-coureur versterking van Daniel Juncadella en Jules Gounon, beiden GT3-veteranen. Komend weekend deelt Verstappen de auto met Lucas Auer, zijn derde teamgenoot tijdens op de 24 uur van de Nürburgring. Het duo komt opnieuw uit in de Mercedes-AMG GT3. Tijdens NLS2 was Verstappen al oppermachtig in de Duitse bolide, ware het niet dat zijn overwinning na afloop ongeldig werd verklaard: het team had te veel bandensets versleten.

Kijk hier live naar de Nürburgring-races van Max Verstappen!

