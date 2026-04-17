De technische afdeling van Red Bull Racing gaat op de schop. Na de eerdere leegloop bij het team – met het recent aangekondigde vertrek van Max Verstappens race-enigneer Gianpiero Lambiase als laatste in een inmiddels lange reeks – komt nieuwe Head of Performance Andrea Landi vanaf 1 juli het team juist versterken. Oudgediende Ben Waterhouse krijgt ondertussen de uitgebreidere leidinggevende rol van Chief Performance en Design Engineer.

Red Bull voert grote wijzigingen door in de technische leiding van het team. In een officieel persbericht kondigt de renstal aan dat Ben Waterhouse met onmiddellijke ingang de leidinggevende rol van Chief Performance en Design Engineer op zich neemt. Waterhouse – die al sinds 2014 in dienst is van het Oostenrijkse team – rapporteert zo direct aan technisch directeur Pierre Waché. Sinds 2017 was hij al actief als Head of Performance Engineering.

Naast de promotie van Waterhouse trekt Red Bull ook een nieuw kopstuk aan. Racing Bulls-ingenieur Andrea Landi stapt over naar het zusterteam, en mag vanaf 1 juli aan de slag als Head of Performance. Landi rapporteert zo op zijn beurt weer aan Waterhouse. Bij Racing Bulls werkte de Italiaan als Deputy Technical Director.

We are pleased to announce a series of organisational changes within our technical department, aimed at reinforcing our focus on performance and innovation. pic.twitter.com/KlVtvmTA25 — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) April 17, 2026

Leegloop

Red Bull hoopt met de doorgevoerde veranderingen binnen de technische afdeling “de technische ambities op de lange termijn van het team te ondersteunen. De wijzigingen weerspiegelen de voortdurende focus op het ontwikkelen van intern talent en het aantrekken van toonaangevende expertise uit de hele sportwereld.” De wijzigingen binnen het technische leiderschap volgen op de eerdere leegloop bij het team. Zo stapten sleutelfiguren zoals Rob Marshall, Will Courtenay, Jonathan Wheatley en Adrian Newey al eerder over naar de concurrentie.

