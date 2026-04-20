McLaren is ook dit seizoen weer klantenteam van Mercedes, maar heeft nog niet dezelfde resultaten als de Zilverpijlen kunnen behalen. Terwijl Mercedes al drie keer een eigen coureur naar de winst zag rijden, zat er voor de papaja’s tot nu toe alleen een tripje naar het podium voor Oscar Piastri tijdens de GP Japan in. Volgens oud-Formule 1-coureur Juan Pablo Montoya heeft McLaren als klantenteam nu eenmaal meer tijd nodig om de ‘trucjes’ van de Mercedes-krachtbron te ontdekken.

McLaren is sinds 2021 weer klantenteam bij Mercedes, en dat leverde het Britse team geen windeieren op. In 2024 werden de papaja’s voor het eerst sinds 1998 weer kampioen bij de constructeurs, terwijl een jaar later ze daarnaast ook de coureurstitel voor Lando Norris binnensleepten. McLaren moet in de openingsfase van 2026 echter toezien hoe Mercedes weer aan de leiding gaat, en kijkt na de GP Japan tegen een gat van 89 WK-punten aan. Volgens oud-F1-coureur Juan Pablo Montoya is het echter niet zo gek dat klantenteam McLaren zo’n achterstand heeft op Mercedes aan het begin van een nieuw reglementscyclus.

‘Mona Lisa met krijtjes’

“Er zijn systemen die Mercedes heeft ontwikkeld en die je, als klant, zelf moet uitzoeken hoe je ze moet downloaden en installeren”, legt Montoya uit aan AS Colombia. “Ze leveren ze aan je alsof ze zeggen: ‘Laten we een les in keuren houden. Ik weet hoe ik de Mona Lisa moet schilderen, maar ik geef je krijtjes’. Er is nu eenmaal in het begin een achterstand van een klant op de motorleverancier. Ze geven je dezelfde hardware, maar ze vertellen niet precies hoe je alles moet gebruiken.”

LEES OOK: Wolff hoopt dat FIA reglement wijzigt ‘met een scalpel, niet met een honkbalknuppel’

Volgens Montoya moet McLaren de ‘trucjes’ aan de Mercedes-motor zelf vinden, al is daar volgens de oud-F1-coureur een makkelijke manier voor. “Tot op zekere hoogte zijn die trucjes makkelijk te achterhalen”, aldus Montoya. “Omdat je de telemetrie kunt downloaden en zo veel kunt zien van wat de andere teams doen. Van de snelheden tot aan de gps.”

Lees hier alles over GP Miami

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.