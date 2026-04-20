Christopher Haase – de uiteindelijke winnaar van de tweede kwalificatierace op de Nürburgring afgelopen weekend – kon wel genieten van het gevecht met Max Verstappen. Net als tijdens NLS2 kwamen de Duitser en de Nederlander elkaar op de baan tegen, en volgde een strijd om de raceleiding. ‘Max was weer geweldig en reed heel respectvol’, complimenteert Haase de wereldkampioen.

Christopher Haase heeft, samen met teamgenoten Alexander Sims en Ben Green, op zondag de tweede kwalificatierace voor de 24 Uur van de Nürburgring gewonnen. De Duitser moest daar wel voor werken: in de openingsfase van de race belandde hij in een spectaculair gevecht met Max Verstappen. Haase genoot van de aanvallen van de wereldkampioen, die eerder al Verstappen op de baan tegenkwam tijdens NLS2.

‘Grandioos’

“Het was wederom grandioos, ons duel op de baan”, blikte Haase naderhand terug op de kwalificatierace. “Het was wel lastiger vandaag, moet ik eerlijk zeggen. Ik voelde me niet helemaal op mijn gemak vanwege mijn achteras. De vorige keer voelde dat iets beter. Daar moeten we nog een beetje aan werken. Maar Max (Verstappen, red.) was weer geweldig en reed heel respectvol. Echt knap. Ja, ik denk dat het weer een mooie show was.”

De coureur, die al 91 keer aan de start stond van een GT World Challenge Europe-evenement, legt ook meteen uit waarom de Nederlander hem uiteindelijk te slim af was. “Max positioneerde zich elke keer gewoon perfect. Het hangt er altijd vanaf aan welke kant je zit en hoe het uiteindelijk uitpakt. En helaas was ik nooit in een positie om dat kleine beetje momentum te pakken.” Hoewel Verstappen na zijn inhaalactie op Haase weg kon rijden bij de coureur, was het uiteindelijk de Duitse coureur die de kwalificatierace won. Door een afgebroken splitter verloor het team van Verstappen te veel tijd in de garage.

Lees hier alles over GP Miami

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.