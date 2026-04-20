Max Verstappen heeft genoten van zijn laatste avontuur op de Nordschleife, voorafgaand aan de 24 Uur van de Nürburgring. Tijdens het hele weekend zat er niet meer in dan de 39ste plaats voor de Nederlander op de zondag. Een afgebroken splitter zorgde ervoor dat zijn #3 Mercedes-AMG te lang in de pitstraat bleef staan. Toch stond dat het voornaamste doel van Verstappen tijdens het NLS-weekend, voorbereiden op de 24-uursrace, niet in de weg: ‘Ik ben daar nu zo goed als mogelijk klaar voor’.

Max Verstappen stapte op de zondag op de Nürburgring weer in de Mercedes-AMG GT3, maar meer dan een 39ste plaats zat er niet. De Nederlander kende een goede start, en lag na twee rondes al op plek twee na te zijn gestart vanaf de vijfde plaats. Verstappen ging vervolgens wederom het gevecht aan met Christopher Haase, die hij na het eerste half uur van de 4-uursrace verschalkte. Verstappen kon nog niet meteen Haase – de uiteindelijke winnaar van de NLS5-race – van zich afschudden, maar na de eerste pitstops was de voorsprong van de #3 Mercedes-AMG toch al bijna een halve minuut.

Een uur later sloeg echter het noodlot toe. Verstappen kwam binnen met schade aan de voorkant van de auto. Door een gebroken splitter bleef de Mercedes een half uur in de garage staan. Zodra Verstappens teamgenoot Lucas Auer toch naar buiten kon, was de kans op een goed resultaat al verkeken. Team Verstappen eindigde zo op de 39ste plaats.

Afgebroken splitter

“In de tweede ronde van mijn tweede stint kreeg ik in de gaten dat er iets mis was”, vertelt Verstappen na de race, tegen Viaplay. “De splitter was afgebroken. Dat is vreemd, want ik heb niemand geraakt, dus ik weet niet hoe dat is gebeurd. Dat moeten we onderzoeken en oplossen.” Toch mocht de tegenvallende afloop van de kwalificatierace de pret niet drukken voor de wereldkampioen.

“Ik heb wel plezier gehad vandaag”, vervolgt Verstappen. “De auto voelde goed aan, daar ben ik blij mee. Ik heb m’n stints kunnen rijden, ook met verkeer, dat was redelijk intens. Ik heb gevechten gehad met andere GT3-auto’s, dus wat dat betreft was het een goede voorbereiding voor de 24-uursrace. Ik ben daar zo goed als mogelijk klaar voor.” Al kan de Nederlandse coureur nog een ding niet van zijn checklist halen dit weekend: “Het enige is dat ik nog niet in het donker heb gereden. Maar meer kan je denk ik niet doen.”

