Met al zijn partners, sponsors en aandeelhouders heeft Rocco Coronel donderdag een bliksembezoek gebracht aan het Red Bull-hoofdkwartier in Milton Keynes. Het idee was om alle partijen die de carrière van Rocco Coronel in de autosport zo enthousiast ondersteunen op een kijkje achter de schermen te trakteren bij het team van viervoudig F1-wereldkampioen Max Verstappen. Vanzelfsprekend waren ook zijn ouders Tom Coronel en Paulien Zwart van de partij.

Rocco Coronel maakt sinds september vorig jaar uit van het prestigieuze Red Bull talentenprogramma en maakt dit jaar furore in het Britse Ginetta Junior Championship. Een vijfjarige overeenkomst moet het talent uit Eemnes stapsgewijs richting de Formule 1 brengen. Tom Coronel schreef een solide businessplan, met ruimte voor sponsors, partners en zelfs aandeelhouders. “Tien procent van Rocco is verkocht”, vertelde hij onlangs in een uitgebreid dubbelinterview met FORMULE 1 Magazine.

Volgend jaar gaat Rocco Coronel Formule 4 rijden. “Ieder jaar willen we een stapje hogerop”, aldus Coronel.

De uitgenodigde partners van het ambitieuze project van vader en zoon Coronel werden in Milton Keynes ook daadwerkelijk mee de fabriek ingenomen. Het was een uiterst uitgebreide tour, die bij het gezelschap alle verwachtingen overtrof.

Tom Coronel, Paulien Zwart en Rocco Coronel

Tom en Rocco Coronel poseren met één van de sponsors: Martijn Pfeiffer, de directeur/eigenaar van Eurol.

