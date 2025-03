De TT van Assen is het kloppend hart van de Nederlandse motorsport, maar het zijn iconen zoals Bertus van Hamersveld die dit evenement een ziel hebben gegeven. In het speciale jubileummagazine van 100 jaar TT van Assen blikken kleinzonen Tim en Tom Coronel terug op de carrière van hun opa. “Hij was een echte avonturier!”

De passie voor het racen is in de familie Coronel ontstaan bij hun opa Bertus van Hamerveld, geboren in 1896. Het straatbeeld ziet er dan totaal anders uit in vergelijking met nu en het vervoer bestaat vooral uit paard en wagen. Sterker, in 1896 verschijnt pas de eerste auto in Nederland, de Benz Victoria, en in Engeland wordt dat jaar de maximumsnelheid voor automobielen verhoogd naar 25 km/u. In de komende jaren raakt het gemotoriseerde vervoer in een stroomversnelling en de jonge Van Hamersveld wordt gegrepen door de snelheid, met name van de motoren.

Waarom wilde hun opa eigenlijk motorcoureur worden? “Hij hield van snelheid en was een echte avonturier”, zegt Tim Coronel. “En hij was een handige donder die metaal kon bewerken en eigen ideeën had over hoe je iets kon verbeteren aan een motor. En dan krijg je later ineens ‘Bertus op zien Norton’.”

Bertus van Hamersveld (Drents Archief)

Tim Coronel doelt uiteraard op het nummer ‘Oerend Hard’ van de band Normaal. “Bertus was onze opa en Tinus op de BSA was een vriend van hem. Ze waren altijd aan het racen op een grasbaan. Zeg maar wat Tim en ik driftend doen in auto’s, deed hij op motoren. Daar word je natuurlijk heel behendig van en zo is hij uiteindelijk in de motorsport gerold”, vult Tom aan.

Allereerste TT van Assen

Uiteraard staat Van Hamersveld op 11 juli 1925 aan de start van de eerste TT van Assen. Het parcours gaat over klinkerwegen tussen Drentse dorpen en heeft een lengte van maar liefst 28,4 kilometer. De grootvader van de tweeling lijkt op weg naar een sensationele overwinning, maar krijgt te maken met pech. Wel rijdt hij naar de snelste raceronde. Tom Coronel: “Die medaille heb ik nog thuis liggen. Toen onze moeder overleed, vonden we nog allemaal spullen van hem uit die tijd. Heel veel hiervan staat in het museum in Assen.”

Los van de prijzen is er door hun moeder nog veel meer bewaard van hun grootvader. Ze was een verzamelaar en heeft alles heel netjes geordend in plakboeken. “Oh, en het been van opa ligt hier ook nog boven”, roept Tim Coronel. Even later komt hij naar beneden met een metalen spalk in de vorm van een been dat vrij Middeleeuws oogt.

