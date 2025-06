Gelijktijdig met de GP van Oostenrijk vierde de TT van Assen een bijzondere mijlpaal. Terwijl de MotoGP door het Drentse landschap raasde, vierde het evenement zijn honderdjarig jubileum. Het succes van dit Nederlandse racefestijn zou zich in de toekomst kunnen uitbreiden naar meer dan alleen races op twee wielen. Met het verdwijnen van de GP op Zandvoort droomt Arjan Bos, voorzitter van het circuitbestuur in Assen, van een Formule 1-race in Drenthe.

“Er zijn gesprekken”, bevestigde Bos in de podcast Langs de Lijn op NPO Radio 1. Na 2026 verdwijnt de Nederlandse GP op Zandvoort, en daarmee lijkt de Formule 1 ons land voorlopig te verlaten. Mocht er in de toekomst toch een terugkeer op de kalender komen, dan staat Assen klaar om het stokje over te nemen. “We zijn geschikt voor een Formule 1-race”, verzekerde Bos. “Wat dat betreft is het zeker realistisch dat er een race in Assen komt. Er ligt alleen nog geen concreet bod op tafel, en ik weet niet of de Formule 1 geïnteresseerd is in een race in Nederland. Maar als zij hier willen racen, dan zijn wij er klaar voor.”

Concurrentiestrijd

Vooralsnog lijkt de kans klein dat de Formule 1 daadwerkelijk naar Assen komt. Niet per se omdat het circuit ongeschikt is voor een Grand Prix, maar vooral vanwege de enorme concurrentie voor een plek op de racekalender. Topman Stefano Domenicali bevestigde eerder dat het maximumaantal races per jaar op 24 ligt. Tegelijkertijd wordt er echter ook gesproken met nieuwe potentiële locaties, zoals Bangkok en Johannesburg. Daardoor zijn vooral Europese races vaker de dupe dan dat ze een nieuw contract krijgen.

“Als er races moeten afvallen, is West-Europa als eerste aan de beurt”, legde Bos uit. “De sport wordt steeds mondialer, en daarom acht ik de kans voor ons klein. Maar als er een mogelijkheid komt, willen we die zeker aangrijpen.”

