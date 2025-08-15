Tijdens de TABAC Classic GP Assen 2025 komen twee iconische namen uit de Formule 1-geschiedenis samen, Lotus en Senna. Classic Team Lotus brengt de beroemde Lotus 97T naar het TT Circuit, de bolide waarin Ayrton Senna in 1985 zijn allereerste Grand Prix won. Extra bijzonder: achter het stuur zit niemand minder dan Bruno Senna, de neef van de Braziliaanse legende.

Ayrton Senna schreef in 1985 autosportgeschiedenis. In slechts zijn tweede raceweekend voor Lotus domineerde hij in een kletsnat Estoril en reed hij het hele veld op een ronde – op zijn latere rivaal Alain Prost na. Het was de eerste van zijn 41 overwinningen in de Formule 1. Later dat seizoen volgde nog een tweede zege in de regen, op Spa, waarmee hij zijn reputatie als regenmeester definitief vestigde. Senna sloot het jaar af als vierde in het wereldkampioenschap.

Bruno Senna

Met de Lotus 97T ‘John Player Special’ had Senna een geduchte bolide in handen. Deze zwart-gouden schoonheid pakte dat jaar acht polepositions en drie zeges. De klassiekerafdeling van Lotus houdt deze geschiedenis levend en brengt de wagen naar Drenthe voor een unieke demonstratie in de handen van Bruno Senna. Het neefje van Ayrton reed tussen 2010 en 2013 drie seizoenen in de Formule 1 voor HRT, Renault en Williams. Daarna was hij actief in onder meer de Formule E en het World Endurance Championship, waar hij in 2017 kampioen werd met Vaillante Rebellion. Zijn helm draagt nog altijd het iconische geel-groen-blauw van de Braziliaanse vlag, als eerbetoon aan zijn oom.

De TABAC Classic GP Assen is een driedaags evenement, van 5 tot en met 7 september, op de ‘Cathedral of Speed’. Naast historische Formule 1-auto’s komen er ook klassieke sportwagens, toerwagens en GP-motoren in actie.

