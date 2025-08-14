Altijd al een eigen Formule 1-auto willen hebben? Dan heb je geluk! Het team van McLaren doet aan het einde van dit seizoen een aantal raceauto’s van de hand. Het gaat hier niet om stoffige klassiekers, integendeel. Wat deze veiling zo bijzonder maakt, is dat McLaren enkele bolides beschikbaar stelt die nog niet onthuld zijn, waaronder de Formule 1-auto voor het seizoen van 2026.

De veiling, in samenwerking met het prestigieuze veilinghuis RM Sotheby’s, valt samen met de laatste ronde van het huidige wereldkampioenschap. Naast de Formule 1-auto van volgend jaar gaan ook de IndyCar van 2026 en de hypercar voor 2027 onder de hamer. De winnaar zal echter geduld moeten hebben; wie deze gloednieuwe bolides weet te bemachtigen, kan ze pas in 2028 in ontvangst nemen. Daar staat wel exclusieve toegang tot het McLaren-hoofdkwartier tegenover, evenals een kijkje achter de schermen bij races en evenementen.

Triple Crown

McLaren-CEO Zak Brown meldt trots dat het de eerste keer is dat een Formule 1-auto openbaar wordt aangeboden vóór zijn officiële debuut. “Deze veiling is een buitengewone kans om een stukje racegeschiedenis te bezitten en een echte raceauto te bemachtigen vóór de officiële lancering”, aldus Brown. “Bovendien bieden deze ongelooflijke auto’s ongekende VIP-toegang tot het team en alle actie op het circuit.”

LEES OOK: FIA verduidelijkt 2026-regels F1: ‘Auto’s nog niet klaar, kritiek komt te vroeg’

De McLaren-topman lichtte toe dat de auto van 2026 bestuurd zal worden door óf Oscar Piastri óf Lando Norris. Omdat het team vanaf 2027 actief is in het WEC, IndyCar én de Formule 1, mikt McLaren op een nieuwe Triple Crown – het winnen van de 24 uur van Le Mans, de Indy 500 en de GP van Monaco. “De Triple Crown is een belangrijk onderdeel van ons erfgoed en we zijn vastbesloten om hem opnieuw te claimen”, benadrukte Brown. McLaren is nog steeds het enige team dat deze prestigieuze autosport-titel heeft behaald.

Lees hier alles over de Dutch GP in Zandvoort

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.