De nieuwe Formule 1-auto’s voor 2026 krijgen al voor hun eerste meters kritiek, maar FIA-sportdirecteur Nikola Tombazis waarschuwt dat veel zorgen voorbarig zijn. “Het product is nog niet klaar”, zegt hij, verwijzend naar de recente feedback van teams en coureurs.

Tombazis legt in een uitgebreid interview met het Duitse Auto Motor und Sport uit dat het energiemanagement een van de grootste uitdagingen wordt: “Wanneer het elektrische aandeel van het vermogen relatief toeneemt ten opzichte van de verbrandingsmotor en de batterijen slechts beperkte laad- en ontlaadcapaciteit hebben, wordt energiemanagement een belangrijke uitdaging. Een groot deel van de energie komt nog steeds uit de brandstof, die echter duurzaam moet zijn.”

Volgens de Griekse ingenieur (op de foto boven rechts, met Ferrari-teambaas Vasseur) zullen innovaties aan de elektrische aandrijving en duurzaam brandstofgebruik centraal staan. De regels zijn volgens Tombazis nog niet definitief en worden stapsgewijs aangepast op basis van teamervaringen en simulatiefeedback. “Hoe intensiever de teams en motorfabrikanten zich bezighouden met de ontwikkeling en hoe vaker de coureurs de 2026-auto’s in de simulator testen, hoe meer feedback we krijgen.”

Hij benadrukt dat niet alle teams even transparant zijn over hun data, maar dat de FIA genoeg mogelijkheden heeft om bij te sturen bij problemen, bijvoorbeeld met maximale vermogenstoegang of energie-terugwinning.

Auto’s langzamer

Tombazis gaat ook in op de zorgen over de snelheid van de nieuwe auto’s: “Het verbaast me altijd hoe belangrijk dit onderwerp voor mensen is. Volgens onze simulaties worden de auto’s tussen de één en tweeënhalve seconde per ronde langzamer. Maar dat is slechts het begin. De teams zullen de auto’s snel verder ontwikkelen.”

Over het energiemanagement zegt hij: “We werken aan een goede mix. Het is niet de bedoeling dat de Formule 1 verandert in een schaakspel van de beste energiestrategieën. De hoofdtaak blijft absoluut om op het juiste punt te remmen, zo snel mogelijk de bocht door te gaan en optimaal te accelereren.”

Gelijke basisregels

Verder licht Tombazis toe dat motorfabrikanten achterstanden kunnen inhalen via extra ontwikkelingsuren, maar dat dit geen invloed heeft op de gelijke basisregels. Ook het gebruik van duurzame brandstoffen wordt streng gecontroleerd door onafhankelijke partijen, zodat productie en samenstelling aan de normen voldoen, zonder dat teams worden bevoordeeld.

Volgens Tombazis is het huidige commentaar en kritiek op de 2026-auto’s vaak prematuur: “Coureurs die in de simulator zitten, weten vaak niet wat er op de weg gebracht wordt. Daarom laten we ze vroeg in de simulator rijden.”

De FIA verwacht dat veel kinderziektes van de nieuwe generatie wagens in de aanloop naar de seizoensstart van 2026 nog worden opgelost.

