Masters Historic Racing heeft de kalender voor het seizoen 2026 gepresenteerd. Zeven keer zullen de mooiste Formule 1-bolides van weleer de geschiedenis tot leven brengen. Bekende locaties zoals Brands Hatch, Silverstone en Zandvoort worden aangedaan, maar vanaf volgend jaar komen deze historische auto’s voor het eerst ook naar het TT Circuit in Assen.

Masters Historic Racing organiseert demonstratieraces met Formule 1-auto’s uit de jaren zestig tot en met tachtig. Er bestaan verschillende klassen, waaronder ook demorondjes met klassiekers uit het langeafstandsracen. Volgend jaar komt een selectie van de verschillende grids die Masters Historic Racing vertegenwoordigt voor het eerst naar Assen. De races maken onderdeel uit van de Classic GP, die dit jaar voor de vierde keer op het Drentse asfalt werd verreden.

In Assen staan volgend jaar drie verschillende raceklassen op het programma. Uiteraard maken Formule 1-bolides uit de ‘gouden jaren’ hun opwachting. Legendarische machines van onder andere Williams, Lotus, Brabham en McLaren zullen in actie komen. Verder wordt er gereden met moderne klassiekers uit de endurance-racerij, zoals auto’s die tussen 1995 en 2016 deelnamen aan de 24 uur van Le Mans. Tot slot biedt de Masters Group C-klasse de gelegenheid om onder meer IMSA-bolides te bewonderen. Bekijk hieronder de volledige Masters Historic Racing-kalender.

20 april: Masters Test Day, Paul Ricard

9-11 mei: Grand Prix de France Historique, Paul Ricard

29-31 mei: Masters Historic Festival, Brands Hatch

19-21 juni: Historic Grand Prix, Zandvoort

24-26 juli: Silverstone Classic, Silverstone

28-30 augustus: Assen Classic Grand Prix, Assen

11-13 september: Dijon Motors Cup, Dijon

2-4 oktober: Gran Premio Storico d’Italia, Mugello

