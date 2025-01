Neemt het TT-circuit Assen straks het stokje over van Zandvoort voor het organiseren van een Nederlandse Grand Prix? Bestuursvoorzitter Arjan Bos acht de kans niet heel erg groot, maar geeft Nederlandse racefans toch een klein beetje hoop. “De eerste lijntjes zijn uitgezet”, erkent Bos.

De organisatie achter de Dutch GP in Zandvoort maakte afgelopen december bekend dat in 2026 de laatste Grand Prix op het circuit in de duinen wordt verreden. De organisatie zei na langdurige onderhandelingen met de FOM op deze manier op het hoogtepunt te willen stoppen.

Betekent dat dan dat de Formule 1 helemaal uit Nederland verdwijnt? Arjan Bos acht deze kans groot, maar onthult tegelijk dat het circuit in Drenthe ervoor openstaat om het stokje van Zandvoort over te nemen, indien de mogelijkheid zich voordoet. “Ik moet heel voorzichtig daarin zijn, want ik weet niet eens of de Formule 1 dat zelf zou willen”, vertelt Bos tegen RTV Drenthe.

Hij vervolgt: “Ik zou heel graag naar de argumenten van Zandvoort willen luisteren, waarom zij er nu mee stoppen. Daarnaast weet ik niet of Formule 1 nog in Nederland door wil gaan. De kalender is al vol en men wil graag naar Zuid-Afrika en India. En dus stuurt men eigenlijk op minder races in Europa. Dan ligt het niet voor de hand dat we in Nederland nog kunnen doorgaan met het organiseren van een Grand Prix.”

Kleine kans

Ondanks zijn bedenkingen, ziet Bos wel zeker draagvlak voor een voortzetting van de Dutch GP. “Voor dit soort evenementen, als het kan en er is draagvlak, en dat draagvlak voelen we, en we kunnen het organiseren, dan zullen we er zeker naar kijken. We staan er in beginsel positief tegenover.”

Arjan Bos onthult zelfs dat de eerste ‘hengel al is geworpen’, maar geeft fans niet de hoop dat Assen snel de plaats van Zandvoort zal innemen op de kalender. “Dat is te snel en te kort door de bocht. Ik acht de kans niet heel groot.”

