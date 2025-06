IMSA-coureur Nicky Catsburg en Porsche Supercup-coureur Larry ten Voorde zijn de nieuwste twee namen op het National Autosport MOnuMENT. De twee Nederlandse coureurs mochten op vrijdag hun namen onthullen op het monument dat naast de hoofdingang van Circuit Zandvoort staat. Catburg en Ten Voorde komen zo in hetzelfde rijtje als onder meer Max Verstappen, Jos Verstappen en Jeroen Bleekemolen te staan.

Nicky Catsburg en Larry ten Voorde kregen deze eer toebedeeld, vanwege de internationale racesuccessen in hun respectievelijke klassen. Zo behaalde Catsburg meerdere zeges in 24-uursraces, waaronder de 24 Uur van Le Mans in 2023, en won Ten Voorde een recordaantal kampioenstitels in de Porsche Supercup.

Het Nationaal Autosport MOnuMENT werd in 1992 in het leven geroepen. Aanleiding was het ongeluk van Formule 3-coureur Marcel Albers. Om zowel Albers als de Nederlandse racegeschiedenis zichtbaarder te maken, werd het monument bedacht. De commissie die gaat over welke coureurs worden toegevoegd, bestaat onder meer uit oud-coureurs Gijs van Lennep en Frans Amsing. Criteria om op de muur te komen zijn onder meer het behalen van WK-punten in de Formule 1 of het winnen van een titel in een Europees kampioenschap.

Catsburg is in ieder geval erg trots op deze enorme, en toch onverwachte, eer. “Ik had het zeker niet had verwacht toen ik als 15- of 16-jarige naar het circuit van Zandvoort ging”, vertelt de coureur. “Ik heb misschien wel mijn mooiste autosportherinneringen aan Zandvoort. De eerste paar keer erheen, samen met mijn vader en mijn broer, met de auto achter op de vrachtwagen, dat blijft een bijzonder gevoel. En dat ik dan uiteindelijk tussen al die namen mag staan. Tussen coureur tegen wie ik heb opgekeken en met wie ik deels ook heb geracet en nog race. Dat is ontzettend cool en iets waarvoor ik ook heel dankbaar ben!”

‘Een jongen uit Twente tussen die grote namen’

Ook bij Ten Voorde brengt de toevoeging van zijn naam aan het monument mooie herinneringen aan Zandvoort naar boven. “Mijn eerste herinnering aan Zandvoort is als bezoeker aan de A1GP, in de regen, waar ik Jeroen Bleekemolen zag racen”, blikt de voormalig Porsche Supercup-coureur terug. “Toen ik hoorde dat ik op het monument zou komen, was dat toch wel de kers op de taart. Wie had dat gedacht? Een jongen uit Twente tussen al die grote namen, daar ben ik ongelooflijk dankbaar voor.”

