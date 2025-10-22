Ryo Hirakawa is maandag gecrasht tijdens een test op het circuit van Zandvoort. De Japanse reservecoureur reed namens Haas een aantal proefrondjes over het Nederlandse asfalt. In de negende bocht verloor hij de controle over zijn bolide, waarna hij rechtdoor schoot en in de vangrail belandde. Ondanks de crash op zijn Zandvoort blijft zijn programma ongewijzigd; vrijdag komt Hirakawa in actie tijdens de eerste vrije training in Mexico-Stad.

De test vond plaats kort na de Grand Prix van de Verenigde Staten in Austin, waar Haas-coureur Oliver Bearman nog punten wist te scoren. Hirakawa nam vervolgens deel aan een zogeheten TPC-dag in Nederland, waarbij het team testte met oudere bolides. Elk Formule 1-team mag jaarlijks maximaal twintig van zulke testdagen uitvoeren, waarbij uitsluitend gereden mag worden met auto’s die minimaal twee jaar oud zijn.

Op amateurbeelden is te zien hoe Hirakawa bij het uitkomen van de bocht de achterkant van zijn auto verliest. De 31-jarige Japanner glijdt daarop zijdelings de vangrail in. De schade aan de auto was aanzienlijk, maar Hirakawa bleef ongedeerd – na een korte controle in het medisch centrum werd hij fit verklaard. De crash op Zandvoort verandert niets aan de plannen van Haas. Tijdens VT1 zal Hirakawa de auto van Oliver Bearman besturen, conform de rookie-regels van 2025.



