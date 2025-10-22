Red Bull lijkt nog niet klaar met ontwikkelen. Terwijl de meeste teams hun focus al volledig hebben verlegd naar de auto van 2026, laat topadviseur Helmut Marko doorschemeren dat er nog een upgrade in de pijplijn zit. Het team zet alles op alles in de titelstrijd van Max Verstappen. Met drie zeges in de afgelopen vier Grands Prix heeft de Nederlander de jacht op zijn vijfde kampioenschap op rij geopend.

Na de Grand Prix van de Verenigde Staten bevestigde Marko dat Red Bull nog steeds ruimte ziet voor verbetering – mede dankzij een upgrade die in de resterende vijf races kan worden doorgevoerd. “We hebben nog iets achter de hand”, verklaarde de Oostenrijker tegenover OE24. “Maar ik weet niet precies wanneer dat komt.” Het team heeft de afgelopen weken al een indrukwekkende ommekeer laten zien; met drie overwinningen in vier races heeft Verstappen zijn achterstand in het kampioenschap verkleind tot veertig WK-punten.

Stemming binnen Red Bull

Volgens Marko is de stemming binnen Red Bull momenteel uitstekend. Tegelijkertijd ziet hij dat McLaren de dominante vorm van eerder in het seizoen lijkt kwijt te raken. “Er heerst momenteel een geweldige sfeer in het team”, aldus de 82-jarige topadviseur. “Je merkt dat McLaren het niet meer zo makkelijk heeft. Piastri had het echt zwaar tijdens de race – laten we hopen dat dat zo blijft.” Volgens Marko is Red Bull, met of zonder upgrade, op ieder circuit een geduchte tegenstander. “We zijn overal competitief. En in dat geval maakt Max (Verstappen, red.) gewoon altijd het verschil.”

LEES OOK: Mekies weet het zeker: ‘McLaren is voordeel van eerste seizoenshelft kwijt’

Terwijl Red Bull nog aan een upgrade werkt, kiest rivaal McLaren juist voor stabiliteit. Teambaas Andrea Stella bevestigde tegenover de pers in Austin dat het team niets nieuws meer in de pijplijn heeft. “Wat betreft upgrades of nieuwe onderdelen – die gaan we de rest van het seizoen niet meer zien”, aldus de Italiaan.

Lees hier alles over de GP Mexico

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.