Laurent Mekies ziet McLaren niet langer als het dominante team van de huidige Formule 1-grid. Volgens de Fransman is het team hun voordeel dat ze tijdens de eerste seizoenshelft nog hadden inmiddels kwijt, en zal het er nu elke race om spannen wie van de vier topteams – McLaren, Red Bull, Ferrari of Mercedes – het beste weet te presteren op elk circuit. ‘Ik denk niet dat een team nog een dominante positie heeft’, aldus Mekies.

Max Verstappen reed wederom in Austin een dominant raceweekend. Tweemaal pakte de Nederlander de pole position – voor zowel de sprintrace als het hoofdnummer. Vervolgens kon Verstappen deze beide op een indrukwekkende wijze verzilveren. De Nederlander loopt zo steeds meer in op Mclaren-coureurs Oscar Piastri en Lando Norris in het coureurskampioenschap. Volgens Red Bull-teambaas Laurent Mekies zijn de Papaja’s hun grote voordeel van de eerste seizoenshelft inmiddels kwijt.

“Wat betreft relatieve prestaties hebben ze niet meer het voordeel dat ze in het eerste deel van het seizoen hadden ten opzichte van ons”, vertelt de Fransman in Austin. “We bevinden ons niet in een situatie waarin we, zelfs toen we in Spa de sprint wonnen, nog steeds een halve seconde per ronde langzamer waren dan McLaren. Zelfs in Zandvoort, na de zomerstop, waren we waarschijnlijk nog steeds een halve seconde per ronde langzamer. Dat is nu voorbij.”

Elke race een andere winnaar?

Volgens de teambaas is het landschap in de Formule 1 daarom inmiddels veranderd. “We bevinden ons in een situatie waarin je naar een raceweekend gaat en er drie of vier teams zijn die om de overwinning kunnen strijden”, vervolgt Mekies. “Ik denk niet dat een team nog een dominante positie heeft. Bij alle resterende races zal het erom gaan wie van de vier teams (McLaren, Ferrari, Red Bull of Mercedes, red.) het beste presteert op dat circuit. Elke race zal worden beslist door welk team het circuit, de omstandigheden, de temperaturen en de banden het beste beheerst, en dat team zal dan de race winnen.”

