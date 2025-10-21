McLaren-teambaas Andrea Stella was onder de indruk van de race van zijn coureur Lando Norris in Austin. De Brit zat op het Circuit of the Americas lang vast achter Charles Leclerc, waardoor hij kostbare tijd verloor in de jacht op uiteindelijke winnaar Max Verstappen. Volgens Stella handelde Norris met name in de tweede stint goed toen hij wederom achter de Monegask op de baan terechtkwam: ‘We zagen vandaag Lando op zijn best’.

Lando Norris zag tijdens de eerste meters van de GP Verenigde Staten Charles Leclerc al aan hem voorbijkomen. De Monegask haalde de Brit in voor plek twee in de race, en zou tot vijf rondes voor het einde een bedreiging vormen voor de tweede plaats van de Brit. Hoewel Norris door het gevecht met de Ferrari-coureur niet de jacht kon openen op Max Verstappen, was teambaas Andrea Stella onder de indruk van de McLaren-coureur.

“Voor mij was vandaag (in Austin, red.) een typische race voor Lando”, vertelt de Italiaan aan de aanwezige media op het Circuit of the Americas. “Ik denk dat hij het hoofd koel hield, als je het zo wilt zeggen, omdat hij begreep dat we Charles snel moesten inhalen, maar ook moesten zorgen dat we de race uitreden. Vanuit dit oogpunt heeft hij enig geduld getoond toen het niet mogelijk was om in te halen.”

Norris kwam na zijn pitstop wederom achter Leclerc vast te zitten. De banden van de MCL39 werden tijdens de daarop volgende inhaalpogingen van de Brit te heet, waardoor hij even een gat met de Ferrari-coureur liet vallen om zo zijn rubber weer te koelen. Stella prijst de McLaren-coureur voor deze beslissing.

“Lando deed iets, ik weet niet zeker in hoeverre dit zichtbaar was, dat uiteindelijk doorslaggevend zou zijn in de tweede stint, toen hij besloot om even helemaal gas terug te nemen, de banden te laten afkoelen en dan weer aan te vallen”, vervolgt de Italiaan. “We hebben vandaag Lando op zijn best gezien. We moeten alleen nog even kijken of er in bocht één een kans was om de positie te behouden. Het zou een heel andere race hebben opgeleverd als we achter Max zaten in plaats van Charles.”

