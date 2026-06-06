Charles Leclerc, die voorafgaand aan het weekend in Monaco werd gezien als een van de favorieten voor pole position, heeft zich als vierde gekwalificeerd. De Monegask benadrukt dat hij een erg lastig weekend beleeft, maar verwacht dat er voor de volgende race een oplossing in zicht is. “Deze keer was het niet alleen mijn schuld”, aldus Leclerc.

Charles Leclerc start zondag de Grand Prix van Monaco als vierde. Leclerc is vooral teleurgesteld, omdat het erg lastige weken zijn geweest. “We hebben veel problemen en ik ben ervan overtuigd dat we een oplossing gaan vinden voor de volgende race. Het feit dat ik niet weet wanneer ik moet remmen, maakt het lastig. Het is een combinatie van dingen en deze keer was het niet alleen mijn schuld”, vertelt Leclerc in de paddock in Monte Carlo.

Volgens Leclerc is het al heel het weekend chaotisch aan zijn kant van de garage, waardoor hij het uiteindelijk niet aan elkaar kon knopen. “Het is een erg rommelig weekend aan mijn kant van de garage. We hadden veel problemen om op te lossen in het derde gedeelte van de kwalificatie. Ik moest veel eerder de pitbox uit, maar gelukkig had ik nog twee rondes om het te proberen. Ik heb alles gegeven in mijn tweede ronde”, aldus Leclerc.

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