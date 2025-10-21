Mercedes-teambaas Toto Wolff denkt dat Max Verstappen in de titelstrijd met de twee McLaren-coureurs een belangrijk ‘psychologisch voordeel’ heeft. De Oostenrijker is ervaringsdeskundige op het gebied van twee teamgenoten die om de titel strijden – tussen 2013 en 2016 streden Lewis Hamilton en Nico Rosberg als Mercedes-teamgenoten ook om de wereldtitel. Wolff weet daarom dat de ‘underdog’ op psychologisch gebied iets beter af is dan de coureurs aan de top van het klassement.

Max Verstappen is met zijn drie zeges tijdens de afgelopen vier Grands Prix behoorlijk ingelopen op de beide McLaren-coureurs in het kampioenschap. Het verschil met leider Oscar Piastri is nog maar veertig punten na de race in Austin, terwijl Lando Norris nog maar een voorsprong van 26 WK-punten heeft. De Nederlander mengt zich zo weer volop in de titelstrijd, en heeft volgens Toto Wolff ook nog eens een enorm voordeel ten opzichte van zijn twee Papaja-concurrenten.

‘Psychologisch voordeel’

“Ik heb in een vergelijkbare situatie gezeten met twee coureurs die streden om het kampioenschap”, vertelt de Mercedes-teambaas in Austin. “En de dreiging van een derde coureur die terugkwam was destijds ook Max, geloof ik, en daarna was het Sebastian (Vettel, red.). De underdog heeft dus altijd een psychologisch voordeel vanwege de waarschijnlijkheid. De kans op een vijfde wereldtitel voor Max is niet heel groot. Maar één uitvalbeurt kan alles veranderen.”

Volgens Wolff beïnvloedt dat het rijden van met name de McLaren-coureurs. “Hoe agressief kun je dan eigenlijk zijn bij het inhalen? Je zag in Austin bij Lando dat hij aan het einde wel een inhaalactie deed, maar het was soms lastig voor hem om te beslissen of hij wel of niet ergens de neus van zijn auto erin moest steken.” Norris was in Austin tijdens het merendeel van de race verwikkeld in een strijd om de tweede plaats met Charles Leclerc. Vijf rondes voor het einde van de race kwam de Brit pas definitief aan de Monegask voorbij.

