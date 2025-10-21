Max Verstappen heeft na de GP Verenigde Staten het gat naar kampioenschapsleider Oscar Piastri teruggebracht tot veertig punten. Na Zandvoort was het verschil tussen de twee nog 104 WK-punten, maar daar bracht de Nederlander met drie zeges in vier Grands Prix verandering in. Zelf had Verstappen zijn opmars ook niet geloofd, als hij in Zandvoort van iemand te horen had gekregen hoe de komende vijf races zouden verlopen: ‘Ik zou hem hebben gezegd dat hij een idioot was’.

Slechts veertig punten is na de GP Verenigde Staten het verschil tussen kampioenschapsleider Oscar Piastri en derde plaats Max Verstappen. De Nederlander won in Ausitn zijn derde Grand Prix sinds de zomerstop, waardoor hij in vier raceweekenden 64 punten is ingelopen op de Australiër. Zelf had Verstappen zijn indrukwekkende opmars in het coureurskampioenschap ook niet verwacht.

LEES OOK: Hülkenberg buigt voor Verstappen: ‘De baas die de Formule 1 regeert’

Op de vraag of hij na zijn thuisrace in Zandvoort iemand had geloofd die had gezegd dat zo’n herstel mogelijk was, antwoordt Verstappen openhartig. “Nee. Ik zou hem gezegd hebben dat hij een idioot was!”, zegt hij eerlijk in de persconferentie in Austin. Hoe kan het dan toch dat Verstappen voorafgaand aan de GP Mexico weer terug is in de titelstrijd? Volgens de Nederlander komt dit door een combinatie van upgrades aan de auto en een beter begrip van de afstelling van de RB21. “We hebben een goede manier gevonden om met de auto om te gaan. Zo simpel is het.”

Perfect weekend

Het raceweekend in Austin was voor Verstappen ‘het perfecte weekend’, al was de eerste stint in de race op zondag cruciaal voor zijn uiteindelijke overwinning. “Toen kon ik een kleine voorsprong opbouwen”, vervolgt de wereldkampioen. “Daarna bleef het na de pitstop vrijwel stabiel tot het einde.” Het duel tussen Charles Leclerc en Lando Norris om plek twee speelde de Nederlander daarbij wel in de kaart, erkent hij. “Telkens wanneer Lando in de schone lucht reed, waren we zeer aan elkaar gewaagd. Misschien was hij soms zelfs iets sneller. Het verschil zou dus niet zo groot zijn geweest aan het einde.”

LEES OOK: Verstappen en Hamilton missen VT1 in Mexico, meerdere rookies in actie

De focus gaat nu echter op de laatste vijf Grand Prix-weekenden van het jaar, en Verstappen weet wat hem te doen staat in zijn jacht op zijn vijfde titel. “We moeten tot het einde perfect zijn om een kans te maken”, verklaart hij. “We hebben veel ingehaald, maar tegelijkertijd zijn de verschillen erg klein. Elk weekend moet je proberen perfect te zijn, en dat is wat we tot het einde zullen proberen te doen.”

Lees hier alles over de GP Mexico

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.