Isack Hadjar heeft geen straf gekregen na de Grand Prix van Monaco. De FIA-stewards onderzochten een mogelijke reglementsovertreding tijdens de rode vlag, maar besloten uiteindelijk geen verdere actie te ondernemen. Daardoor behoudt de Fransman zijn derde positie, achter winnaar Kimi Antonelli en de nummer twee Lewis Hamilton.

De wedstrijdleiding zag dat tijdens de rode vlag na de crash van Charles Leclerc in Monaco Red Bull-monteurs aan de auto van Isack Hadjar werkten. Daarbij ontstond de vraag of er onderdelen waren vervangen, terwijl de auto in de pitstraat stond. Mocht dat het geval zijn geweest, dan had het team technische reglementen verbroken.

Na het bekijken van de beelden die de FIA tot hun beschikking had, concludeerden de stewards echter dat er geen wijzigingen aan de auto waren doorgevoerd. Omdat de RB22 in dezelfde staat terugkeerde op de baan, zag de FIA geen aanleiding om een straf uit te delen. Hadjar behoudt daardoor zijn derde positie.

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