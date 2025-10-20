De eerste vrije training voor de aankomende GP van Mexico krijgt een bijzondere bezetting. Conform de huidige rookie-regels staan meerdere coureurs hun auto af aan onervaren talenten. Ook bij Red Bull en Ferrari moeten ze eraan geloven. Tijdens de eerste oefensessie op het Autódromo Hermanos Rodríguez nemen respectievelijk Arvid Lindblad en Antonio Fuoco plaats achter het stuur.

Maandag bevestigde Red Bull dat Arvid Lindblad zal deelnemen aan de eerste vrije training. Hij stapt vrijdag in de auto van Max Verstappen. Voor het Brits-Zweedse talent is het de tweede keer dat hij een Formule 1-sessie voor zijn rekening neemt. Tijdens het raceweekend op Silverstone kwam hij eveneens in actie voor Red Bull. Naar verluidt wil het team de Formule 2-coureur klaarstomen voor een promotie naar Racing Bulls in 2026.

Rookies in Mexico

Ook bij Ferrari krijgt een rookie de kans – de Italiaan Antonio Fuoco maakt in Mexico zijn officiële Formule 1-debuut. Aan ervaring ontbreekt het de 29-jarige test- en reservecoureur allerminst. Hij reed al talloze testkilometers op het Fiorano-circuit en maakt deel uit van Ferrari’s endurance-team. In 2024 won hij bovendien de 24 uur van Le Mans. Het is nog niet bevestigd of hij Charles Leclerc of Lewis Hamilton vervangt, al lijkt de kans groot dat hij in de auto van de Brit mag stappen. Leclerc stond zijn auto dit seizoen al twee keer af aan Dino Beganovic.

Buiten Lindblad en Fuoco maken nog twee andere rookies hun opwachting in Mexico. Bij Williams moet Carlos Sainz VT1 missen om plaats te maken voor Formule 2-talent Luke Browning. Lance Stroll gunt zijn Aston Martin tijdens het eerste testuur aan Jak Crawford. De 20-jarige Amerikaan maakt zo zijn Formule 1-debuut op het Mexicaanse asfalt. Het Autódromo Hermanos Rodríguez – en het feit dat er geen sprintrace wordt gereden – leent zich bij uitstek voor dergelijke invalbeurten.

