De 23-jarige Luke Browning krijgt opnieuw de kans om zijn talent te tonen in de Formule 1. De jonge Brit, momenteel actief in de Formule 2 en tevens lid van de opleidingsschool van Williams, zal tijdens de eerste vrije training voor de GP van Mexico plaatsnemen in de bolide van Carlos Sainz. Browning reed – conform de huidige rookie-regels – tijdens de Bahreinse etappe ook al enkele testrondjes voor de Britse renstal.

Tijdens de eerste vrije training voor de GP van Bahrein maakte Browning zijn debuut in de FW47, wellicht de meest competitieve auto uit de recente Williams-geschiedenis. Hij tekende toen voor de dertiende tijd, sneller dan alle andere rookies die zich aan die sessie waagden. In Mexico-Stad krijgt hij een tweede kans om zich te bewijzen. Het Autódromo Hermanos Rodríguez is traditioneel een populaire locatie om de verplichte rookiesessies af te vinken. Alle teams dienen vier keer per jaar een onervaren rijder in te zetten tijdens VT1.

‘Geweldige kans’

“Ik ben enorm dankbaar dat ik opnieuw de kans krijg om mee te doen aan een vrije training met Williams en de FW47 te ervaren”, aldus Browning in een officieel persbericht. “Ik heb hard gewerkt aan mijn voorbereiding op deze sessie en wil deze geweldige kans optimaal benutten – ik kan niet wachten om weer in een Formule 1-auto te stappen.” De jonge Brit combineert zijn Formule 1-werk met een sterk seizoen in de Formule 2, waar hij met nog twee raceweekenden te gaan – in Qatar en Abu Dhabi – derde staat in het kampioenschap.

Williams’ sportief directeur Sven Smeets is vol lof over de ontwikkeling van Browning. “Luke heeft tot nu toe een sterk seizoen in de Formule 2 gereden en heeft consistent zijn snelheid laten zien op verschillende circuits en onder uiteenlopende omstandigheden”, voegde hij eraan toe. “Hij is het team blijven ondersteunen met zijn simulatorwerk en het TPC-programma, waardoor hij zich goed heeft voorbereid op zijn volgende vrije training. We kijken ernaar uit om hem in actie te zien in Mexico, terwijl hij zijn ervaring bij Williams verder uitbouwt.”

