Max Verstappen is voor menig coureur een voorbeeld – in 2025 waren de rookies vaak niet weg te slaan bij de Nederlandse kampioen. Toch heeft de viervoudig wereldkampioen zelf ook nog zijn idolen, vooral binnen de Formule 1. Met name de legendarische Michael Schumacher springt eruit voor Verstappen – niet alleen vanwege de manier waarop hij de sport benaderde, maar ook omdat hij tegelijkertijd een echte familieman was.

Ter ere van het 75-jarig bestaan van de Formule 1 werd Max Verstappen – als regerend wereldkampioen – gevraagd een voorwoord te schrijven voor het Britse magazine The Road Rat. De 28-jarige Limburger, die inmiddels al bijna tien jaar meedraait in de koningsklasse en vier wereldtitels heeft veroverd, draaide daar zijn hand niet voor om. In het stuk beschrijft hij de rol van een Formule 1-coureur, waarbij Verstappen opvallend veel aandacht besteedt aan Michael Schumacher.

“Als coureur moet je natuurtalent hebben”, aldus de Red Bull-rijder. “Anders kom je simpelweg niet eens in de Formule 1. Maar er zijn veel mensen die dat talent bezitten. De volgende stap is hard werken; dat talent aanscherpen, ervaring opdoen en begrijpen hoe een auto werkt. Ik ken genoeg enorm getalenteerde coureurs die het niet hebben gehaald in de Formule 1. Misschien hebben ze gewoon niet hard genoeg gewerkt.”

Mentaliteit van Schumacher

Verstappen legde uit dat Schumacher – één van de meest succesvolle coureurs aller tijden – zich onderscheidde door zijn werkethiek. “Michael Schumacher is voor mij de coureur die altijd hard werkte, die alles gaf wat hij had”, aldus Verstappen. “Compromissen kende hij niet. Het enige dat telde, was winnen – het maakte niet uit hoe, zolang hij maar won. In vergelijking met veel andere coureurs was hij zijn tijd ver vooruit op het gebied van fitness. Hij zorgde uitstekend voor zichzelf en was altijd in topvorm om te presteren, zonder excuses.”

“Als je al die factoren samenvoegt, dan is dát wat Michael tot een groot coureur maakte”, aldus de Nederlander. Verstappen heeft de Duitse legende – zij het op jonge leeftijd – persoonlijk gekend. “Hij en mijn vader waren goede vrienden”, lichtte hij toe. “We gingen soms samen op vakantie, en we hebben nog steeds videobeelden uit die tijd – dat zijn bijzondere herinneringen. Ik vind het mooi dat Schumacher zo’n familieman was. Op het circuit was hij supergefocust, volledig gericht op presteren. Maar zodra hij thuis was, zorgde hij goed voor zijn gezin en gaf hij hen zijn volle aandacht. Dat vind ik prachtig om te zien – een voorbeeld van hoe je je leven kunt leiden.”

