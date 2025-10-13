Tijdens de eerstvolgende Grand Prix van de Verenigde Staten staat McLaren opnieuw als constructeurskampioen aan de start. Na een uiterst dominant seizoen veroverden de papaja’s de titel in Singapore. Bij de coureurs is de strijd echter nog lang niet gestreden. Lando Norris rukte de afgelopen races steeds verder op richting Oscar Piastri, en ook Max Verstappen mengt zich nog in de titelstrijd. In Austin gaat het team dus gewoon weer over tot de orde van de dag.

“We gaan de GP van de Verenigde Staten in als constructeurskampioen van 2025, en daar zijn we erg trots op”, reageerde Andrea Stella in een officieel persbericht. “Dit weekend is er ook een sprintrace, waardoor beide coureurs een goede kans hebben om belangrijke punten te blijven scoren. Het is bovendien een van de favoriete circuits van de coureurs, dus we kijken ernaar uit om hen de middelen te geven om een sterk raceweekend te rijden. Ik ben enorm trots op het hele team. Er is zo hard gewerkt om ons tot dit punt te brengen, maar we hebben dit jaar nog veel te bereiken.”

Inhaalmogelijkheden

Lando Norris, die nog 22 WK-punten achterstaat op zijn teamgenoot, kijkt uit naar het sprintweekend en de kansen die het Circuit of the Americas biedt. “Het is geweldig om als constructeurskampioen naar Austin te gaan”, blikte hij vooruit. “Maar we hebben nog zes races te gaan en er zijn nog veel belangrijke punten te verdienen in de strijd om het coureurskampioenschap. De GP van de Verenigde Staten is altijd mooi, vooral omdat het een sprintweekend is. De fans zorgen voor een geweldige sfeer en COTA is een leuk circuit; het is snel en biedt een aantal mooie inhaalmogelijkheden. Ik kan niet wachten om weer te gaan racen.”

“Mede door het sprintweekend kijk ik echt uit naar de GP van de Verenigde Staten”, vulde teamgenoot Oscar Piastri aan. De Australiër leidt nog altijd het kampioenschap namens McLaren. “Ik ben volledig gefocust op de prestaties en wil het maximale uit beide races halen. Het circuit heeft een aantal coole kenmerken, met name de snelle bochten. Daardoor leent het zich uitstekend voor spectaculaire races. Het is altijd genieten, en dit weekend belooft opnieuw een mooie editie te worden.”

