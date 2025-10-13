Jacques Villeneuve is duidelijk: Max Verstappen is dé man van het moment. De voormalig wereldkampioen ziet in de Nederlander niet alleen de beste coureur van het veld, maar voorspelt dat hij dit jaar ook de wereldkampioen zal worden: “Dit wordt zijn beste wereldtitel ooit.”

Ondanks een achterstand van 63 punten op WK-leider Oscar Piastri, gelooft Villeneuve heilig in een nieuwe titel voor Verstappen. Met nog zes raceweekenden te gaan in 2025 wacht hem een flinke uitdaging om zijn vijfde wereldtitel binnen te slepen. Maar als het aan Villeneuve ligt, doet de Nederlander dat gewoon. “Dit wordt Verstappens beste kampioenschap ooit”, zegt hij resoluut tijdens het Festival dello Sport di Trento 2025. “De twee McLaren-coureurs – Norris en Piastri – die gaan ten onder aan de druk.”

Ouderwets en briljant

Wanneer het gesprek verschuift naar de vraag wie er op pure snelheid het snelst is over één ronde, twijfelt Villeneuve geen moment. “Max. Geen discussie. Hij is de beste – ook omdat hij nog een beetje ouderwets is.” Villeneuve doelt daarmee op Verstappens vermogen om niet alleen razendsnel te zijn, maar ook scherpe, inhoudelijke feedback te geven aan zijn team – iets wat volgens hem in de moderne Formule 1 steeds zeldzamer is geworden.

LEES OOK: Bottas verdedigt Hamilton na moeizame Ferrari-start: ‘Hij verdient het nog steeds’

“Natuurlijk is Verstappen goed op de simulator, hij racet daar zelfs fanatiek op. Maar op de baan is hij minstens zo sterk”, stelt Villeneuve. “Tijdens de trainingen snapt hij meteen wat er aan de hand is. Hij zegt dan tegen de engineers wat er aangepast moet worden – soms zelfs als de data iets anders aangeeft. En heel vaak blijkt hij gewoon gelijk te hebben. Niemand anders doet dat. Waarom niet? Heel simpel: ze zijn gewoon niet zo goed als hij.”

Lees hier alles over de GP Verenigde Staten

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.