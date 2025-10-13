Valtteri Bottas neemt het op voor zijn voormalige teamgenoot Lewis Hamilton. De zevenvoudig wereldkampioen maakte dit jaar de overstap naar Ferrari, maar vooralsnog blijven de resultaten uit. Ondanks een veelbelovende seizoensstart dreigt Hamilton voor het eerst in zijn glansrijke Formule 1-carrière geen podiums te scoren. Volgens Bottas heeft de Britse vedette het in ieder geval verdiend om aan de top te blijven.

De overstap van Hamilton naar Ferrari hield de gemoederen flink bezig gedurende de winterperiode. Met name door de vorm van de Scuderia in de tweede helft van het afgelopen seizoen waren de verwachtingen hooggespannen; Ferrari had immers nét naast de constructeurstitel gegrepen in 2024. Na achttien Grands Prix wacht de 40-jarige Brit echter nog steeds op zijn eerste podiumplaats. Een enkele sprintzege in Shanghai daargelaten, moet Hamilton voorlopig zijn meerdere erkennen in teamgenoot Charles Leclerc.

In aanloop naar de GP van Singapore sprak Bottas met Crash.net over de worstelingen van Hamilton. De excentrieke Fin reed vijf jaar lang naast de gevierde kampioen bij Mercedes. “Ik hoop dat hij terugkomt”, aldus Bottas. “Maar de tijd zal het leren. Hij heeft goede momenten gehad, maar ook wat pech. Natuurlijk is het ook niet gemakkelijk om van team te wisselen na zo’n lange periode bij Mercedes, waar hij eigenlijk de leider was.”

‘Alles moet op zijn plek vallen’

Volgens Bottas speelt de compleet andere werkomgeving bij Ferrari een rol. “Het is een heel andere omgeving waarin hij nu werkt”, legde de Fin uit. “Ik kan er niet veel meer over zeggen dan dat we zullen zien of het beter gaat of niet. Maar ik hoop het echt, want ik denk dat hij nog steeds geweldige resultaten in deze sport verdient.”

LEES OOK: Mercedes staat Bottas niet in de weg tijdens Cadillac-transfer

Bottas, die na drie seizoenen bij Sauber weer terugkeerde naar Mercedes in een test- en reserverol, kent de uitdagingen van een transfer. “Het hangt ervan af naar welk team je gaat en hoe anders de auto is”, lichtte hij toe. “Ik heb mijn ervaringen, maar die gingen meestal gepaard met een reglementswijziging. Dus voor mij is het moeilijk om te plaatsen – ik weet niet hoe het team intern functioneert of wat de problemen precies zijn.” Toch sluit Bottas niet uit dat Hamilton zijn draai nog vindt bij Ferrari: “Hij heeft nog altijd het talent”, besloot hij nadrukkelijk. “Nu moet alles gewoon weer op zijn plek vallen.”

Lees hier alles over de GP Verenigde Staten

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.