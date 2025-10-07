Test- en reservecoureur Valtteri Bottas krijgt volgend jaar een fulltime-stoeltje bij het nieuwe Cadillac-team. De Fin beëindigde vorig jaar de samenwerking met Sauber en kijkt sindsdien vanaf de zijlijn toe bij Mercedes. Terwijl toekomstig teamgenoot Sergio Pérez al simulatorwerk uitvoert voor Cadillac, hoopt Bottas zich binnenkort meer in te zetten voor zijn nieuwe werkgever. Hij gaat ervan uit dat de Silberpfeile hem daarbij niet in de weg zullen staan.

De 36-jarige Valtteri Bottas keerde dit seizoen terug op de reservebank van Mercedes nadat hij eind 2024 zijn Sauber-zitje verloor. Toch verlangde hij nog steeds naar een vaste plek in de Formule 1. Het nieuwe Cadillac-team, dat tijdens zijn debuutjaar in de Formule 1 wil kunnen vertrouwen op ervaringsdeskundigen, bood uitkomst. Zowel Bottas als Sergio Pérez werd in augustus aangekondigd als toekomstige Cadillac-coureur. De Mexicaan is vrij om bij de Amerikanen aan de slag te gaan en heeft al zijn eerste simulatorrondjes gereden. Bottas is beperkter in zijn mogelijkheden, aangezien hij pas in januari de overstap maakt van Mercedes naar Cadillac.

In een interview met Crash.net onthulde Bottas dat er inderdaad ‘gesprekken zijn geweest’ over wat hij tot die tijd kan betekenen voor de Amerikaanse renstal. “Ik denk dat Graeme (Lowdon, red.) en Toto (Wolff, red.) ook hebben gepraat”, verklaarde hij. “Mercedes heeft me enorm gesteund bij deze transfer, dus ik denk niet dat ze me op welke manier dan ook zullen blokkeren. Er zijn al gesprekken geweest tussen mij en Cadillac over wat ik kan betekenen, en dat is allemaal prima.”

‘Cadillac-fabriek is zeer indrukwekkend’

“Iedereen begrijpt dat er veel werk te doen is en dat er al feedback van de coureurs nodig is voor bepaalde dingen”, legde de Fin uit. “Natuurlijk begin ik in januari pas, maar er zijn bepaalde dingen die ik hier en daar al kan doen.” Bottas bracht al een bezoekje aan de Cadillac-fabriek in Silverstone en onderzoekt of hij nog vóór het einde van het jaar simulatorwerk kan doen. “Mercedes en Cadillac gaan erover in gesprek”, lichtte hij toe. “Maar ik ben al bij de fabriek in Silverstone geweest – ik heb er even snel rondgekeken.”

LEES OOK: Mercedes behoudt huidige line-up? ‘Beiden zijn bevestigd’, onthult Wolff

Gevraagd of hij onder de indruk is van wat hij tot nu toe heeft gezien, antwoordde Bottas: “Ja. Ik had eigenlijk niet verwacht dat alles zo geavanceerd zou zijn. Maar ze zijn natuurlijk al een tijdje bezig. Uiteraard is er nog veel werk te doen, maar wat ik tot nu toe heb gezien is zeer indrukwekkend en geeft me meer vertrouwen voor de toekomst.” Na een jaar op de reservebank gaf Bottas toe dat hij staat te popelen om weer te mogen racen. “Melbourne kan niet snel genoeg komen”, glunderde hij. “Zelfs de eerste test is al een enorm moment – ze hebben immers alles helemaal vanaf nul opgebouwd. Dat soort mijlpalen zullen heel bijzonder zijn om mee te maken. Daarbij mis ik het racen nog elk weekend. Dus ja, ik heb er echt heel veel zin in.”

Lees hier alles over de GP Verenigde Staten

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.