Naast de beide McLaren-coureurs en Max Verstappen is George Russell de enige coureur die dit jaar een Grand Prix heeft gewonnen. Na zijn dominante zege in Singapore staat de teller dit jaar op twee voor de Britse vedette. Toch heeft Mercedes hem nog steeds geen nieuw contract aangeboden voor het aankomende seizoen. Beide partijen onderhandelden de afgelopen maanden over de samenwerking, maar volgens teambaas Toto Wolff is een nieuwe deal inmiddels beklonken.

In een uitzending van de Duitse tak van Sky Sports werd Toto Wolff gevraagd naar de contractstatus van George Russell. De 27-jarige coureur had net de GP van Singapore gewonnen. Presentator en oud-coureur Ralf Schumacher drong aan op de langdurige onderhandelingen bij Mercedes. “Het is jullie eigen schuld dat de auto voor volgend jaar nog niet bezet is”, verkondigde de Duitser. “Maak je geen zorgen, we maken snel iets bekend”, reageerde Wolff grijnzend.

‘We maken het vanzelf bekend’

Presentator Peter Hardenacke vroeg vervolgens of rookie Kimi Antonelli inmiddels een nieuwe krabbel had gezet. De jonge Italiaan kreeg een eenjarig contract bij zijn debuut. “Ja, beiden zijn bevestigd”, verklapte Wolff plots. “Mercedes kan zich het persbericht besparen – hij heeft het net exclusief onthuld”, reageerde Schumacher direct. “Maak je geen zorgen, we maken het vanzelf bekend”, voegde Wolff eraan toe.

Het feit dat Mercedes zo snel was in Singapore verbaasde de teambaas enigszins. De media op het Marina Bay Street Circuit vroegen hem eerder waar het tempo vandaan kwam. “Zeg het maar”, reageerde Wolff, zijn schouders ophalend. “Onze auto heeft het hier nooit goed gedaan. Als je me had verteld dat we vandaag zo zouden domineren, had ik het niet geloofd. Deze auto’s zorgen gewoon altijd voor verrassingen. McLaren weet waarschijnlijk ook niet waarom ze in de afgelopen drie races zijn teruggevallen. Hetzelfde geldt voor Max (Verstappen, red.) en de Ferrari’s – daar blijven de prestaties ook heen en weer schommelen.”

