George Russell verklaart dat hij zich ‘klaar voelt voor een titelstrijd’ na zijn soevereine overwinning in de GP van Singapore. Nadat hij op zaterdag al de eerste startpositie claimde door een nieuw ronderecord te vestigen, reed hij tijdens de race onbedreigd naar zijn tweede zege van het seizoen. Het feit dat hij twee jaar geleden nog crashte op het Marina Bay Street Circuit, onderstreept volgens Russell de groei die hij heeft doorgemaakt.

In 2023 had George Russell lange tijd zicht op een podiumplaats in Singapore. In de allerlaatste ronde vocht hij met Lando Norris om de tweede plaats, maar in een van de laatste bochten schoot hij rechtdoor de bandenstapel in. Dat hij nu ‘ontspannen’ naar de overwinning reed, is volgens Russell tekenend voor de lange weg die hij als coureur heeft afgelegd. “Ik ben vandaag de dag een heel andere coureur dan een paar jaar geleden – ik voel me completer en zelfverzekerder”, verklaarde hij na afloop van de race. “Ik weet precies wat ik moet doen in de gegeven omstandigheden.”

Ontspannen

“Natuurlijk was ik nerveus voor de race”, gaf hij toe. “Maar dat mag je altijd verwachten. Ik had geen extra zenuwen, het voelde gewoon als een nieuwe Grand Prix, en ik voelde me comfortabel bij het idee dat ik kon winnen. Dus ja, ik zeg het al een tijdje, maar ik ben echt klaar voor een titelstrijd”, verzekerde Russell. “Ik voel me klaar om die volgende stap te zetten. Dat heeft alles met ervaring te maken; ik weet nu gewoon hoe je elke situatie optimaal kunt benutten.”

LEES OOK: Buitenlandse media na GP Singapore: ‘Duellerend McLaren overschaduwt Russell-show’

“Een paar jaar geleden reed ik waarschijnlijk wat meer gespannen en overdreef ik in omstandigheden waarin dat niet nodig was”, lichtte Russell toe. “Nu voel ik me gewoon veel meer ontspannen. Toen het een uur voor de race nog met bakken uit de hemel kwam, zei ik gewoon: ‘Weet je, het is zoals het is. Het is voor iedereen hetzelfde. Ik kan er niets aan doen, dus het heeft geen zin om me er druk over te maken.’ Een paar jaar geleden had ik waarschijnlijk heel anders gereageerd.” Russell maakt mathematisch gezien nog kans op het coureurskampioenschap, al lijkt het onwaarschijnlijk dat hij dit jaar nog een rol van betekenis speelt in de titelstrijd. Op dit moment staat hij vierde in het klassement, 36 WK-punten achter Max Verstappen. Mogelijk krijgt hij volgend jaar wél een echte kans.

Lees hier alles over de GP Verenigde Staten

Lees het volledige verhaal over Max Verstappen in de nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.