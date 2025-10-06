George Russell won zondag op dominante wijze de GP van Singapore. Toch werd zijn zege enigszins overschaduwd door McLaren – niet alleen omdat de papaja’s een nieuw titelfeestje mochten vieren op het Marina Bay Street Circuit, maar ook omdat beide coureurs opnieuw met elkaar in de clinch lagen. Ondertussen eindigde Max Verstappen op een verdienstelijke tweede plaats, vóór zowel Norris als Piastri. Dit schreven de internationale media over de GP van Singapore!

In de Italiaanse media benadrukken ze dat Russell de GP van Singapore volledig naar zijn hand zette, al domineerden McLaren en Max Verstappen de krantenkoppen. “McLaren was duidelijk sneller dan Red Bull”, schrijft La Gazzetta dello Sport. “Het papaja-duo nam bij de start risico’s, waarbij Norris – die als derde eindigde – teamgenoot Piastri aanviel. Daarbij beschadigde hij zijn voorvleugel en maakte hij de Australiër, die vierde werd, woedend. In Woking mogen ze weliswaar de constructeurstitel vieren, maar een derde race op rij zonder zege is nog steeds een waarschuwing. Ze moeten nu echt gaan winnen.” Over de overwinning van Russell was de Italiaanse krant kort van stof: “Het was een Russell-show in Singapore. De Brit won zonder enige weerstand; hij vertrok perfect vanaf poleposition, nadat hij zaterdag al het baanrecord had verbroken.”

De Spaanse media richten zich vooral op de slotfase van de GP van Singapore en het duel tussen Max Verstappen en Lando Norris. Laatstgenoemde kwam zijn titelrivaal niet voorbij, waardoor zijn voorsprong in het kampioenschap verder slonk. “De viervoudig kampioen hield het uiteindelijk 22 ronden vol, ondanks problemen met zijn achterremmen”, schrijft Marca. “Lando lijkt altijd kleiner te worden zodra hij zijn aartsrivaal voor zich heeft. Er zijn nog zes Grands Prix te gaan, waarvan drie met sprintrace. Verstappen heeft dus nog wat tijd om verder te klimmen. En als hij één ding heeft bewezen, dan is het wel dat niets onmogelijk is voor hem. Als McLaren in deze relaxmodus blijft, kan er nog van alles gebeuren.”

‘Gevolgen voor de komende races’

Ondertussen veroverde McLaren wel een nieuwe constructeurstitel, al deelde niet iedereen in de feestvreugde. “Het had een reden moeten zijn om te vieren, maar er hing weinig feestelijke stemming bij de papaja’s”, zagen onze oosterburen van Bild. “En al helemaal niet bij Oscar Piastri. Naast het constructeurskampioenschap wil de McLaren-ster ook de coureurstitel pakken. De grootste rivaal van de leider in het kampioenschap is teamgenoot Norris. Met nog zes races te gaan staan ze 22 punten uit elkaar.”

LEES OOK: Column Jeroen Bleekemolen: ‘Vanaf nu is het ieder voor zich bij McLaren’

Het Franse L’Équipe legt tot slot uit dat Piastri dankbaar mag zijn voor de goede prestaties van Russell en Verstappen. Anders had Norris immers nog verder kunnen inlopen in het kampioenschap. “Dankzij Russell en Verstappen kon Piastri de schade in de titelstrijd beperken”, aldus het medium. “Norris probeerde alles om Verstappen van de tweede plaats te verdrijven, terwijl de viervoudig wereldkampioen meerdere keren klaagde over zijn Red Bull. Tijdens een remactie kwam hij gevaarlijk dicht bij de bandenmuur, maar voor de Brit was het tevergeefs.” En wat te denken van de botsing tussen de beide McLaren-coureurs? “Het is ongetwijfeld een actie die gevolgen zal hebben wanneer de twee mannen elkaar weer tegenkomen in de komende races”, besluit L’Équipe. Wordt vervolgd.

