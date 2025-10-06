Na iedere Formule 1-race deelt coureur Jeroen Bleekemolen in een exclusieve column voor Formule1.nl zijn bevindingen. Wie of wat viel hem op, wat ging er goed en wat moet er anders? Ditmaal: de clash tussen Lando Norris en Oscar Piastri en wat dat betekent voor hun onderlinge titelstrijd – én die van Max Verstappen.

We hadden het vooral veel over Max Verstappen in de aanloop naar Singapore. En over hem valt ook genoeg te schrijven, maar nu eerst even inzoomen op McLaren. Want daar is dan eindelijk die langverwachte constructeurstitel. Mooi voor het team, terecht ook. Maar nu ze dat afgevinkt hebben, is de vraag: wordt het nu bij Lando Norris en Oscar Piastri ieder voor zich in de strijd om de titel!?

Ik zeg: ja.

De teamleiding gaat heus niet nu ineens één coureur kiezen die de titel kan pakken, die keuze hadden ze al eerder dit jaar kunnen of moeten maken. Dat is niet gebeurd, gelijke kansen, et cetera. Dat heeft gezorgd voor een ingewikkelde situatie waarin de ene coureur soms iets moet teruggeven aan de ander en vice versa, dat hebben we dit seizoen al vaker gezien.

En ook in Singapore zie je de gevolgen van dit alles: Norris raakt Piastri, die gaat daar over klagen. Dat zou ik ook hebben gedaan als ik hem was, op basis van de gelijkwaardigheid die het team iedere keer bepleit. Dus dan krijg je dit soort dingen, dat is dat ingewikkeldel.

Als team kun je altijd de strijd om de constructeurstitel aanhalen als reden voor het elkaar in leven moeten laten op de baan. Je kunt stellen dat je elkaar nodig hebt om een teamprestatie te willen neerzetten. Maar nu die titel een feit is, valt die redenering weg. Norris en Piastri weten beide ook zelf dat ze kampioen kunnen worden.

Oor aannaaien

Het wordt dus interessant om te zien wat er gebeurt. Misschien dat ze er daadwerkelijk samen eens af gaan. Norris zet z’n auto er nu naast bij Piastri en laat hem in leven. Hij had ’m nog meer naar buiten kunnen duwen. En hem zo, plat gezegd, een oor aan kunnen naaien. Dat gebeurde vandaag niet, maar dat soort zaken kunnen we zomaar vaker gaan zien vanaf nu.

En dan heb je Max ook nog die meedoet…Ik heb al vaker gezegd dat ik het niet snel zie gebeuren dat hij nog kampioen wordt, maar vandaag eindigt hij dan toch weer vóór de McLarens. Het gat is groot, maar mochten Norris en Piastri er toch samen eens vanaf gaan… Wie weet hoe spannend het dan dus nog wordt. Andere teams kunnen ook nog punten afpakken van deze drie jongens; dat zie je aan George Russell die ineens wint zonder dat hij (of Mercedes) dat zelf had verwacht.

Of er trouwens nog een rekening openstaat tussen Verstappen en Norris na de kwalificatie waag ik te betwijfelen. Dat speelde zaterdag, dit weekend. Maar dat hij het zou onthouden, was een uitspraak in de heat of the moment. Dat is wel klaar nu. Misschien dat ze elkaar niet heel veel te melden hadden in beeld na afloop, maar over ‘heat’ gesproken: misschien waren ze ook gewoon allebei kapot. Ik kan me er bij dit soort zware races van alles bij voorstellen, zelf heb ik na een langeafstandsrace in een warm land eens twee keer in het ziekenhuis beland voor een infuus met zoutoplossing.

En verhit, dat wordt de titelstrijd dan ook nog. Tussen Piastri en Norris, met Max op het vinkentouw. Op naar Amerika.

Lees hier alles over de GP Singapore

Lees het volledige verhaal over Max Verstappen in de nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.