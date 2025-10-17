Aston Martin heeft bevestigd dat F2-coureur Jak Crawford zijn Formule 1-debuut zal maken tijdens het raceweekend in Mexico. De 20-jarige Amerikaan neemt tijdens de eerste vrije training plaats achter het stuur van de AMR25 van Lance Stroll. Daarmee voldoet het Britse team aan de strenge rookie-eisen voor 2025, terwijl Crawford waardevolle ervaring opdoet in de koningsklasse.

De sessie in Mexico-Stad maakt deel uit van het verplichte rookieprogramma van de FIA, waarbij teams jonge coureurs de kans moeten geven om ervaring op te doen. Alle teams zijn verplicht om vier keer per jaar een onervaren rijder in te zetten tijdens een vrije training. Zo neemt Jak Crawford de eerste vrije training voor zijn rekening, waarna Lance Stroll weer instapt voor VT2. Het Autódromo Hermanos Rodríguez – en het feit dat er geen sprintrace wordt gereden in Mexico – leent zich bij uitstek voor dergelijke invalbeurten. Zo stapt ook rookie Luke Browning bij Williams in de auto.

Achter de schermen heeft Crawford al flink wat Formule 1-kilometers gemaakt. Volgens Aston Martin heeft hij al meer dan tweeduizend kilometer gereden met de AMR22, AMR23 en AMR24 tijdens verschillende testdagen. Daarnaast is hij dit seizoen een vaste waarde in de simulator en staat hij in de Formule 2 op een verdienstelijke tweede plaats in het kampioenschap. “Ik ben verheugd dat ik in de AMR25 mag stappen in Mexico”, reageerde Crawford. “Ik heb het hele jaar nauw met het team samengewerkt, dus om nu een officieel Grand Prix-weekend mee te maken is bijzonder. Dat ik dit nieuws hier in Texas mag delen, maakt het extra speciaal.”

Aston Martin-teambaas Andy Cowell is vol lof over de jonge Amerikaan: “Het is fantastisch dat Jak deze kans krijgt. Hij heeft dit jaar grote volwassenheid getoond en waardevolle technische feedback geleverd. Deze sessies zijn essentieel voor de ontwikkeling van jong talent, en Jak heeft bovendien een belangrijk aandeel gehad in de ontwikkeling van onze auto’s.”

