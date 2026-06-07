Isack Hadjar weet zijn Red Bull als derde over de finish te rijden in Monaco. Door uitvalbeurten voor zijn neus, kon hij naar het podium rijden. “Ik heb alles gegeven in de bochten om binnen de vijf seconden te blijven van Pierre”, vertelt Hadjar.

Isack Hadjar is blij met zijn derde positie, waardoor hij op het podium staat in Monaco. Dit is zijn tweede podiumplek in zijn carrière. “Tijdens de race waren we vooral aan het controleren. Met de eerste rondes had ik veel problemen en dit is een baan waar je dat niet wilt hebben. Het was erg lastig de zestig rondes”, vertelt Hadjar na de race in Monaco.

Over de race zei de Red Bull-coureur het volgende: “Bij de herstart dacht ik dat ik een goede start had en opeens verloor ik twee plekken, maar ik wist dat de auto’s voor mij penalty’s hadden. Ik had weinig vermogen, maar heb alles gegeven in de bochten om binnen de vijf seconden te blijven van Pierre. Het is geweldig om hier te staan als je kijkt naar de eerste vrije training. We hebben het gedaan.”

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