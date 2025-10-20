Voormalig Formule 1-coureur Daniel Ricciardo steekt de loftrompet over oud-teamgenoot Max Verstappen. De Australiër nam vorig jaar afscheid van de koningsklasse en geniet sindsdien van een pensioen buiten de spotlight. Zelden laat de achtvoudig racewinnaar iets van zich horen, maar na de zege van Verstappen in Texas kon Ricciardo het niet laten zijn goede vriend – op zijn eigen manier – te complimenteren.

Nadat Verstappen al de sprintrace op zijn naam had gezet, pakte hij vanaf poleposition ook de winst in de reguliere Amerikaanse GP. Titelrivalen Oscar Piastri en Lando Norris eindigden respectievelijk als vijfde en tweede. Daardoor maakte Verstappen opnieuw een inhaalslag in het klassement. Met nog vijf races te gaan staat de Nederlander nog maar 40 punten achter WK-leider Piastri. Het verschil met Norris bedraagt 26 punten.

Ricciardo, die tussen 2016 en 2018 teamgenoot was van Verstappen bij Red Bull, reageerde tijdens de race via een fangroep op het optreden van de Nederlander. “Haha ja, Max (Verstappen, red.) is belachelijk”, zegt hij in een audiobericht. “Die gast is zo ontzettend goed. Maar ja, dat is natuurlijk overduidelijk.” Tijdens de race voorzag hij zijn fans voortdurend van reacties en inzichten, maar zijn loftuiting voor Verstappen sprong er duidelijk uit.

“Ik kijk ernaar uit; Max maakt dit kampioenschap nog spannender dan het al was”, besloot Ricciardo. In totaal zijn er nog maximaal 141 punten te vergeven. Als Verstappen alle Grands Prix wint en Piastri – de huidige WK-leider – continu tweede wordt, gaat de Australiër er nipt met de eindzege vandoor.

