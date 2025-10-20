Red Bull-teambaas Laurent Mekies gelooft dat het seizoen naar een zinderende apotheose gaat. Max Verstappen is bezig met een sensationele inhaalrace en met nog vijf races en twee sprintraces voor de boeg lijkt titelprolongatie ineens weer een reële optie voor de viervoudig wereldkampioen van Red Bull. Of, zoals Mekies het stelt: “De Formule 1-wereld is getuige van geschiedenis in wording.”

Verstappen won zaterdag in Austin de sprintrace en schreef een dag later zeer overtuigend de Amerikaanse Grand Prix op zijn naam. Mekies: “Max verrast ons elke keer als hij de baan opgaat. Hij verrast ons met hoeveel hij ons tussen de sessies door pusht en met hoeveel gevoel hij heeft voor dingen die we soms kunnen zien maar ook voor dingen die we soms niet kunnen zien. Dus naar hem kijken is als kijken naar geschiedenis in wording.”

Het gat tussen Verstappen en WK-leider Oscar Piastri is geslonken tot veertig punten. De kansen op titelprolongatie zijn ineens weer springlevend. Mekies laat er geen rekenmodellen op los, zo benadrukt hij.

“We maken deze berekeningen niet en dat gaan we ook niet doen. Op weg naar Mexico gaan we goede discussies voeren over wat we allemaal kunnen doen en wat ons hier in Austin beperkte. Was McLaren echt zo ver weg of krijgen we in Mexico een wake-up call? Zo benaderen we het. Maar als je kijkt naar de reeks resultaten van Max vanaf de Dutch GP in Zandvoort, dan is dat natuurlijk uitstekend: tweede, eerste, eerste, tweede, eerste. Daar mag iedereen trots op zijn, ook de mensen in de fabriek. En we zullen uiteraard proberen deze mooie serie te vervolgen”, aldus Laurent Mekies.

