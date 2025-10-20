Max Verstappen was zondag heer en meester op het Circuit of the Americas. Vanaf poleposition reed de Nederlander feitelijk onbedreigd naar zijn vijfde overwinning van het seizoen. Terwijl WK-leider Oscar Piastri worstelde in Austin, tekende Verstappen voor zijn derde zege in vier Grands Prix. Daarmee is de jacht op zijn vijfde wereldtitel nu echt geopend. Waar Piastri het moet ontgelden in de internationale media, krijgt Verstappen juist alle lof.

In Frankrijk weten ze precies welk ‘monster’ er in Max Verstappen schuilgaat, al komen ze niet op de Nederlandse vertaling. “In zijn land bestaat er geen naam voor een dergelijk monster”, schrijft L’Équipe. “Hier in de Verenigde Staten, een paar dagen voor Halloween, noemen ze het de Boogeyman. In Rusland is het de Baba Yaga, en in Frankrijk vrezen we de Oger. Max Verstappen is dat mythische wezen dat niemand ooit hoopt tegen te komen – zelfs niet in hun nachtmerries.” Een Nederlander zou zeggen dat de viervoudig wereldkampioen wordt vergeleken met een boeman.

Ook bij La Gazzetta dello Sport zijn ze in griezelsferen. “Kannibaal Verstappen wint ook de GP in Austin en heropent de titelstrijd”, kopt de roze sportkrant. “Het was een perfect weekend voor Verstappen, wiens schaduw steeds groter wordt voor de McLaren-coureurs.” De Italianen zagen WK-leider Oscar Piastri ondertussen worstelen op het Circuit of the Americas. “De vijfde plaats ging naar Piastri, de meest teleurstellende coureur van het Amerikaanse raceweekend, aangezien zijn rivalen voor het kampioenschap nu steeds dichterbij komen.”

‘Grootste inzinking in de geschiedenis’

Onze oosterburen weten ook dat Max Verstappen plots weer een serieuze titelkandidaat is geworden. Een nieuwe titelslag zou bovendien ‘de grootste comeback in de geschiedenis’ kunnen betekenen. “Met zijn feilloze overwinning maakt de Red Bull-coureur het wereldkampioenschap nog spannender”, schrijft Bild. “Na de vijftiende Grand Prix in Zandvoort stond hij nog 104 (!) punten achter Piastri, maar na negentien races is de achterstand geslonken tot veertig punten – en er zijn nog vijf weekenden te gaan. Bij Red Bull dromen ze al van de grootste comeback in de geschiedenis van de Formule 1.”

Marca zag eveneens dat alles bij Verstappen ‘volgens plan’ verloopt, maar merkte ook op dat hij wordt geholpen door Piastri, die met zijn vijfde plaats weinig indruk maakte. “Gedurende de hele race was hij te langzaam en kon hij maar één positie winnen; die van Russell bij de start”, concludeerde de Spaanse redacteur van dienst. “Gezien het tempo waarmee Verstappen het gat sinds de GP van Italië heeft verkleind, moeten we toegeven dat hij grote kans maakt op een nieuwe titel – misschien wel de meeste kans. De McLaren-coureurs lijken in een neerwaartse spiraal terecht te zijn gekomen.” Vooral Piastri moet het ontgelden. “De kalmte die hij nog maar twee maanden geleden toonde, was ver te zoeken. Dit zou wel eens een van de grootste inzinkingen in de geschiedenis van de Formule 1 kunnen zijn.”

