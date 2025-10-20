Red Bull heeft van de FIA een boete van 50.000 euro gekregen – waarvan de helft voorwaardelijk – na een opmerkelijk incident bij de start van de Amerikaanse GP in Austin. Een medewerker van het team zou tape hebben verwijderd die McLaren had aangebracht om Lando Norris te helpen zijn auto op de juiste startpositie te plaatsen. Volgens verschillende bronnen is het niet de eerste keer dat Red Bull McLaren op deze manier dwarszit.

Volgens de stewards betrad de betrokken Red Bull-medewerker de startgrid zonder toestemming en haalde hij kort voor de start de tape weg die op het asfalt was geplakt. McLaren had eerder dit seizoen goedkeuring van de FIA gekregen om dergelijke markeringen te gebruiken, zodat de coureurs vanuit de cockpit beter kunnen inschatten waar de auto exact moet staan. Bij de start kunnen de rijders immers niets aan het toeval overlaten.

LEES OOK: ‘Wereldkampioenschap is een nieuwe fase ingegaan’ | Paddockpraat Update

Berichten van Reuters en de BBC melden dat dit niet de eerste keer zou zijn dat Red Bull-medewerkers de tape van McLaren hebben verwijderd. Het Britse team besloot daarop om sterkere tape te gebruiken, om te voorkomen dat deze eenvoudig losraakt. De FIA legde Red Bull uiteindelijk een boete op van 50.000 euro, waarvan 25.000 euro voorwaardelijk. Dat bedrag hoeft het team alleen te betalen als zich opnieuw een vergelijkbaar incident voordoet.

Lees hier alles over de GP Verenigde Staten

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.