Samen met verslaggever André Venema blikken we vanaf het Circuit of the Americas terug op de Grand Prix van de Verenigde Staten. Max Verstappen hield op weergaloze wijze huis in Austin en langzaam maar zeker begint de hele paddock te geloven dat hij dit jaar misschien wéér de wereldtitel kan pakken.

We bespreken hoe Red Bull de weg omhoog weer heeft gevonden, wat de sfeer in het team is, én hoe het zit met die opvallende weddenschap tussen Verstappen en Helmut Marko. Dit en meer hoor in je in deze update! Luister de gehele podcast hier op de website of via jouw favoriete podcastplatform zoals Spotify of Apple Podcasts. Vergeet je daar ook niet te abonneren en dan mis je voortaan geen enkele aflevering meer!

Of bekijk hier de aflevering op YouTube:



