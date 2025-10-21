Max Verstappen mag tevreden terugkijken op het raceweekend in Austin. Tweemaal wist hij poleposition om te zetten in een overwinning – zowel in de sprintrace als in de reguliere Grand Prix. Daarmee mengt de Nederlander zich weer serieus in de strijd om de rijderstitel. Ondertussen wordt hij alom geprezen om zijn dominante prestaties, ook door zijn collega’s. Zo noemt Nico Hülkenberg Verstappen ‘de baas die alles regeert’.

Met een voorsprong van bijna acht seconden schreef Max Verstappen zondag de GP van de Verenigde Staten op zijn naam. Over 56 ronden reed de Red Bull-coureur onbedreigd naar de winst. Elders in het veld kende ook Nico Hülkenberg een sterk weekend. De Duitser bekroonde zijn goede vorm met zijn eerste punten sinds zijn podiumplaats in Silverstone. Achteraf sprak Hülkenberg tevens zijn bewondering uit voor de ‘ongelooflijke’ Verstappen.

Viaplay vroeg de Sauber-coureur naar de zoveelste triomf van de Nederlander. “Hij (Verstappen, red.) heeft zijn klasse weer getoond”, reageerde Hülkenberg. “Het is gewoon ongelooflijk wat hij en Red Bull presteren. Hij laat zien dat hij viervoudig wereldkampioen is – dat hij momenteel de baas is die iedereen regeert.” Waar Verstappen na de zomerstop nog een achterstand van 104 WK-punten had op Piastri, bedraagt het verschil nu nog maar veertig punten.

