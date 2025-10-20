Nico Hülkenberg reed een knappe race tijdens de Grand Prix van de Verenigde Staten. De Duitser startte als elfde en kwam uiteindelijk als achtste over de finish. Dankzij Hülkenberg sprokkelt Sauber vier belangrijke punten in de strijd om de middenmoot in het constructeurskampioenschap.

Het weekend begon goed voor Hülkenberg, die vrijdag in de sprintkwalificatie een sterke vierde plek wist te bemachtigen. Helaas raakte de Duitser op zaterdag betrokken bij een incident in de sprintrace, waarbij beide McLarens uitvielen. “Een zware dag gisteren”, blikte hij terug na afloop van de race op zondag. “Het incident in bocht 1 voelde als een klap in het gezicht, dat was behoorlijk teleurstellend. Maar vandaag waren we vastberaden om terug te slaan.” In de race reed Hülkenberg een sterke eerste stint en profiteerde hij van de incidenten tussen Carlos Sainz en Andrea Kimi Antonelli, evenals van de spin van Oliver Bearman na een inhaalpoging op Yuki Tsunoda. Hülkenberg greep zijn kansen, wist er voorbij te gaan en gaf de posities daarna niet meer uit handen.

“We kregen natuurlijk een beetje hulp van Carlos (Sainz, red.), waardoor we meer konden halen dan alleen de tiende plek”, zei Hülkenberg met een knipoog. “Maar we hadden ook gewoon een goed tempo, reden een nette race en alles viel perfect op zijn plaats. Het was eigenlijk een mooi einde van een turbulent weekend.” De Duitser kon de puntenfinish goed gebruiken; het waren zijn eerste punten sinds zijn bijzondere podiumfinish in Silverstone begin juli.

Strijd om het constructeurskampioenschap

De vier punten die Hülkenberg binnenhaalde zijn uiterst welkom voor Sauber. Het Zwitserse team staat momenteel achtste in het constructeurskampioenschap met 59 punten. Concurrent Haas volgt met 48 punten. Aston Martin (P7) en Racing Bulls (P6) zijn nog niet uit zicht, met respectievelijk 69 en 72 punten. In die strijd telt elk punt — en Hülkenbergs achtste plaats kan aan het eind van het seizoen zomaar het verschil maken. De Formule 1 reist nu door naar Mexico-Stad, waar Sauber opnieuw hoopt te scoren in de jacht op een hogere positie in het kampioenschap.

