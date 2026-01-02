Ga mee achter de schermen van de Formule 1: onze verslaggevers waren in 2025 bij elke Grand Prix en dus ook in de Verenigde Staten. Niet alleen online, ook in ons blad schrijven we over wat we meemaken. Deel 19 van 24: André Venema over het treffen van een oude bekende bij het nieuwe Cadillac.

Cadillac is bij de Amerikaanse GP goed vertegenwoordigd. Het fabrieksteam dat volgend jaar als twaalfde renstal toetreedt tot de Formule 1, belegt op donderdagochtend in een hotel nabij het vliegveld van Austin zelfs een persbijeenkomst om geïnteresseerde media de kans te geven naar een tussenstand van de gang van zaken te informeren.

Op de donderdagse media-dag wordt Cadillacs teambaas Graeme Lowdon van de ene tv-camera naar de andere gesleept. Rond een uur of één is hij te gast bij de Britse betaalzender Sky Sports. Op gepaste afstand, met de onvermijdelijke telefoon binnen handbereik houdt Lucy Genon alles in de gaten en luistert aandachtig mee.

Genon is na enkele omzwervingen weer teruggekeerd in de Formule 1, ditmaal als Head of Media & Public Relations bij Cadillac. Ze begon haar loopbaan in het hogesnelheidscircus ooit bij Spyker, waar ik destijds als verslaggever van het AD veel met haar te maken had. Daarna werkte ze voor onder meer Force India, Renault en de profbond van het vrouwentennis (WTA).

Verenigde Staten

“Dat is even geleden”, stelt de Britse in het rennerskwartier. Toen Cadillac aanklopte, kon ze volgens eigen zeggen gewoon niet weigeren. “Het werk voor de WTA was geweldig, maar de Formule 1 is zo’n opwindende wereld waarin altijd zoveel gebeurt. Als ik dat niet leuk had gevonden, had ik deze baan niet genomen.” Het voelt, vertelt ze, alsof ze nooit is weggeweest.

Genon koestert warme herinneringen aan haar tijd bij Spyker F1, dat al na één jaar ineenstortte. “Michiel en Jan Mol (eigenaren, red) en later ook Vijay Mallya (zelfbenoemde Indiase ‘King of Good Times’ die Spyker overnam en transformeerde tot Force India, red) brachten zoveel energie. Bijna alles kon. Zo zaten we eens drie weken in Gstaad voor een teampresentatie, niemand wist waarom zo lang… Mooie tijden”, aldus Genon.

