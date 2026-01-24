Gabriel Bortoleto staat te popelen om weer te mogen racen. Na een spectaculair debuutseizoen is de jonge Braziliaan dit jaar rookie-af. Bovendien verandert Sauber in 2026 in een Audi-fabrieksteam, waardoor Bortoleto mogelijk uitzicht heeft op betere resultaten. Vorig jaar scoorde hij al enkele punten voor de Zwitserse renstal, maar echt een stempel drukken kon hij nog niet. Met de belofte van meer competitiviteit kan de winterstop voor de 21-jarige coureur niet snel genoeg voorbijgaan.

Formule 2-kampioen Gabriel Bortoleto tekende in 2024 een meerjarig contract bij Sauber. Zodoende maakte hij vorig jaar zijn debuut in de koningsklasse. Het Braziliaanse talent reed meerdere indrukwekkende races en wist zijn meer ervaren teamgenoot, F1-veteraan Nico Hülkenberg, regelmatig partij te bieden. Toch kwam Bortoleto nooit verder dan de zesde plaats; daarvoor ontbrak het de Sauber-auto aan de benodigde snelheid. Met de overname door Audi en de nieuwe technische reglementen in het verschiet, kan hij niet wachten om weer van start te gaan.

‘Ik dacht alleen maar: ‘Ik wil terug”

Bortoleto grapte zelfs dat een winterstop voor hem eigenlijk niet nodig was geweest, ondanks de verkorte duur door de extra privétests in Barcelona. “Het is pas mijn tweede seizoen in de Formule 1”, verklaarde hij tegenover MotorsportWeek. “Als het kon, zou ik niet eens een winterstop nemen”, lachte hij enthousiast. “Natuurlijk was het wel fijn om wat tijd met mijn familie door te brengen.” Tegelijkertijd gaf Bortoleto toe dat hij zich tijdens de wintermaanden al snel enigszins ‘nutteloos’ voelde.

“Na vijf dagen thuis voelde ik me een beetje verloren”, bekende hij. “Ik was niet in de fabriek, niet bij het team. Ik dacht alleen maar: ‘Ik wil terug, ik wil er weer tegenaan.'” Gelukkig bood de simulator uitkomst. “Hoeveel dagen ik in de sim heb gezeten? Dat is moeilijk te zeggen”, vervolgde hij. “Maar sinds de fabrieken weer open zijn, heb ik al zo’n vijf dagen gereden. Ik heb dus zeker niet stilgezeten. Elke kans die ik krijg om naar het team te gaan en te werken, pak ik met beide handen aan.”

