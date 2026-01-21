Audi heeft als vierde team haar livery onthuld, en steekt meteen haar ambities voor de Formule 1 niet onder stoelen of banken. Hoewel de Duitse renstal dit jaar pas begint aan haar eerste seizoen in de koningsklasse na de overname van Sauber, kijkt Audi alvast vooruit. In 2030 hoopt het team mee te doen om de wereldtitels. ‘We willen van Audi het meest succesvolle F1-team in de geschiedenis maken’, verklaart teambaas Jonathan Wheatley.

Het team van Audi presenteerde dinsdagavond haar eerste Formule 1-livery. De Duitse renstal heeft officieel het Zwitserse Sauber overgenomen, wat ook meteen goed aan het kleurenschema – zilver met zwart en rood – te zien was. Voor teambaas Jonathan Wheatley was de lancering in Berlijn een ‘historisch moment’.

LEES OOK: Audi onthult allereerste F1-livery voor 2026: ‘Een droom die uitkomt’

“We zijn hier niet om te spelen, het is een ambitieus project”, zegt de voormalig sportief directeur van Red Bull. “We zijn bescheiden, maar we weten waar we beginnen en we weten waar we naartoe willen.” Toch steekt Audi haar ambities niet onder stoelen of banken. “We willen van Audi het meest succesvolle F1-team in de geschiedenis maken”, verklaart Wheatley. “Er zijn mijlpalen op die reis en we beginnen er vandaag aan.” De volgende haltes op de reis van Audi zijn de testdagen in Barcelona.

Audi-topman Gernot Döllner durft meteen al een kleine deadline te plakken aan wanneer het F1-team hoopt mee te doen aan de top: “Het is onze ambitie om op het hoogste niveau te presteren en tegen 2030 mee te dingen naar kampioenschappen.”

2026

Ondanks de ambitie van Audi om ooit mee te doen om de wereldtitels, blijft het team voor 2026 nog bescheiden. “We hebben lang gediscussieerd over wat onze doelstellingen voor 2026 zouden moeten zijn, of dat nu kampioenschapsposities of punten zijn. Het gaat erom competitief te worden”, vertelt Mattia Binotto, hoofd van Audi’s Formule 1-project. “We moeten bescheiden blijven. Er valt nog veel te leren. Het gaat meer om de houding, we zijn hier om te leren. En competitief worden betekent dat gemiddeld zijn geen optie meer is.”

Bekijk hier de F1-kalender voor 2026

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.