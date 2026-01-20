Het team van Audi heeft als vierde renstal de livery voor het 2026-seizoen bekendgemaakt. Het wordt het eerste jaar dat het voormalige Sauber in de kleuren van het Duitse Audi zal gaan rijden. Tijdens een season launch-evenement in Kraftwerk in Duitse hoofdstad Berlijn liet het team de wereld voor het eerst met de R26 kennismaken.

Audi-CEO Gernot Döllner werd tijdens de lancering van gloednieuwe bolide de R26 vergezeld door Mattia Binotto – hoofd van Audi’s Formule 1-project -, teambaas Jonathan Wheatley en coureurs Nico Hülkenberg en Gabriel Bortoleto. Zoals verwacht is de livery voor het grootste deel zilver, met rode en zwarte tinten. Ook het beroemde logo met de vier ringen is prominent aanwezig. Eerder onthulde de renstal al het kleurenschema voor hun allereerste Formule 1-bolide. Audi was begin januari het eerste team dat haar bolide kilometers liet maken tijdens een shakedown in Barcelona.

‘Buitengewoon spannend’

Nico Hülkenberg begint na zijn terugkeer bij Sauber nu aan een nieuw avontuur met Audi. De Duitse vedette kijkt ernaar uit om samen met de Duitse fabrikant het team verder op te bouwen. “We zijn een echt fabrieksteam met een duidelijke langetermijnvisie, ondersteund door enorme middelen en expertise van wereldklasse”, vertelt Hülkenberg in Berlijn. “Voor een coureur is het buitengewoon spannend om vanaf het allereerste begin bij Audi betrokken te zijn. We hebben de kans om samen iets heel bijzonders op te bouwen en ik kijk ernaar uit om deze auto in Melbourne op het circuit te zetten.”

Ook Gabriel Bortoleto – die aan de vooravond staat van zijn tweede seizoen in de Formule 1 – is klaar om als Audi-coureur aan de slag te gaan. “Racen voor de Vier Ringen, een merk met zo’n iconische en succesvolle geschiedenis in de motorsport, is simpelweg een droom die uitkomt”, aldus de Braziliaan. “Je groeit op met verhalen over de dominantie van Audi op Le Mans en in de rallysport, en nu gekozen worden om die erfenis voort te zetten in de Formule 1 is een ongelooflijke eer. Dit is de kans van mijn leven.”

“Ik voel de zwaarte van de verantwoordelijkheid, maar meer nog voel ik een ongelooflijke motivatie om te leren, te pushen en te groeien met dit team”, vervolgt Bortoleto. “Ik ben klaar om alles te geven om dit geweldige hoofdstuk voor het Audi Revolut F1 Team te helpen schrijven.”

