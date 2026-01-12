Gabriel Bortoleto gelooft niet dat racen naast Max Verstappen een onmogelijke opgave is. De viervoudig wereldkampioen versleet de afgelopen jaren een opvallend aantal teamgenoten; dit jaar is Isack Hadjar de vierde coureur in minder dan twee jaar tijd die het naast Verstappen mag proberen. Waar veel coureurs vooral de druk en de risico’s zien, kijkt Bortoleto juist naar de kansen die de Nederlander met zich meebrengt.

Max Verstappen speelde vorig jaar een belangrijke mentorrol voor meerdere rookies, onder wie Gabriel Bortoleto. Beide coureurs delen een passie voor simracen en werden vaak samen in de paddock gespot. Bortoleto sprak zich in de media louter positief uit over Verstappen en zijn inzet voor jong talent. Het Duitse SpeedWeek.com vroeg de Braziliaan of hij een echte samenwerking met de Nederlander ziet zitten.

‘Alleen als hij naar Audi naar komt’

“Misschien komt Max ooit naar Audi, wie weet”, lachte hij. “Als vrienden werken we heel goed samen. Hij helpt me enorm. Daarom geloof ik ook dat hij een hele goede teamgenoot kan zijn.” Volgens Bortoleto draait de invloed van Verstappen om veel meer dan alleen pure snelheid. “Als hij bij een team komt, weet hij iedereen te verenigen. Hij heeft niet zomaar vier wereldtitels gewonnen”, legde de 21-jarige coureur uit. “Hij werd kampioen met een team dat nog geen kampioen was toen hij erbij kwam. Hij bouwde Red Bull op en zorgde ervoor dat het ging winnen.”

Daaruit volgt voor Bortoleto een duidelijke conclusie. “Daarom denk ik dat het geen slecht idee zou zijn om met hem samen te werken”, besloot hij. “Natuurlijk alleen als hij bij Audi komt, want ik ben absoluut tevreden met mijn team en het project dat we hier hebben.” Bortoleto maakte vorig jaar zijn debuut bij Sauber, waar hij een aantal indrukwekkende optredens liet zien. In 2026 wordt het team omgevormd tot een Audi-fabrieksteam, waarbij de Braziliaan geldt als de toekomstige frontman naast Formule 1-veteraan Nico Hülkenberg.

