Gabriel Bortoleto is al een tijdje goed bevriend met Max Verstappen, maar onthult nu hoelang de vriendschap tussen de Braziliaan en de viervoudig wereldkampioen er al is. Zo kon Bortoleto al tijdens zijn juniorcarrière rekenen op de steun van de Nederlander: ‘Ik ben daardoor gewend om hem veel vragen te stellen, zelfs over mijn contracten’.

Gabriel Bortoleto heeft zijn debuutseizoen afgesloten met een zesde plaats tijdens de GP Hongarije als beste resultaat. De rookie mocht nog een jaartje wennen aan de Formule 1 bij het team van Sauber, voordat in 2026 Audi de renstal overneemt. Hoewel die gewenning niet altijd vlekkeloos verliep – Bortoleto viel vijf keer uit in 2025 – kon hij sowieso altijd rekenen op de steun van zijn goede vriend in de Formule 1: Max Verstappen.

“Ik heb al heel lang een goede vriendschap met Max”, legt Bortoleto uit aan RN365. “Het is duidelijk dat we in de Formule 1 steeds meer naar elkaar toe zijn gegroeid, omdat we samen (sim)racen en veel tijd met elkaar doorbrengen, en hij is een geweldige kerel. Wat veel mensen niet weten, is dat hij me tijdens mijn hele carrière enorm heeft geholpen, zelfs toen ik nog in de juniorformules reed.”

Hulp van Verstappen bij contracten

De jonge Braziliaan onthult hoe hij – ook voordat hij achtereenvolgens zijn Formule 3- en Formule 2-titels won – al werd gesteund door Verstappen. “Ik ben gewend om hem veel vragen te stellen, zelfs over mijn eigen contracten, toen ik nog in de juniorklassen reed”, onthult Bortoleto. “Toen ik op het punt stond om bij McLaren te tekenen (voor het opleidingsprogramma, red.), vroeg ik hem om zijn mening. Toen ik op het punt stond om bij Sauber in de Formule 1 te gaan rijden, vroeg ik hem daar ook naar. Hij is erbij betrokken geweest, ook al weten mensen dat niet echt. Hij heeft me altijd geholpen wanneer ik vragen had.”

