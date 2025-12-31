Gabriel Bortoleto is vastbesloten om zich in de Formule 1 niet te laten meeslepen door roem en status. De 21-jarige Braziliaan, die in 2025 zijn debuutseizoen beleefde afgelopen seizoen bij Stake F1/Sauber, benadrukt dat hij koste wat kost zichzelf wil blijven. Om dat kracht bij te zetten, heeft hij zijn directe omgeving zelfs een opvallende instructie meegegeven.

“Ik ben helemaal niet veranderd,” vertelde Bortoleto aan F1.com. “Ik denk dat ik verschillende dingen heb geleerd om mijn tijd beter te managen. Maar wat mijn persoonlijkheid en alles daaromheen betreft, denk ik niet dat ik ben veranderd. Ik geniet ervan om mensen te laten glimlachen en de mensen om mij heen gelukkig te maken. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Ik probeer zo te zijn. Dat is gewoon wie ik ben.”

De Sauber-coureur is zich er tegelijkertijd van bewust hoe verraderlijk de Formule 1-wereld kan zijn. “Ik denk dat het in de Formule 1 heel makkelijk is, omdat je een beetje beroemd wordt en mensen dan een beetje beginnen te veranderen en eigenlijk niet meer dezelfde persoon zijn. Ik zie tot nu toe geen reden om te veranderen”, aldus Bortoleto.

‘Nog geen klappen gehad’

Om zichzelf scherp te houden, heeft Bortoleto daar een humoristische afspraak over gemaakt met vrienden en teamleden. “Ik maak altijd grapjes met mijn vrienden en zelfs met mensen binnen het team. Ik zei: als ik op een dag verander, geef me dan een klap in het gezicht. Tot nu toe heb ik nog geen klappen gekregen!”

Naast zijn persoonlijke ontwikkeling kijkt Bortoleto ook vooruit naar de toekomst van zijn team. Sauber maakt zich op voor de transformatie naar het Audi F1-team in 2026, onder leiding van teambaas Jonathan Wheatley. Zowel Bortoleto als Hülkenberg blijft daarbij aan boord. “Ik ben enthousiast om aan dit nieuwe project te beginnen,” aldus Bortoleto.

