Het team van McLaren moet tijdens de GP van China vanaf de zijlijn toekijken. Tijdens de voorbereidingen voor de start kwamen verschillende problemen aan het licht bij zowel Lando Norris als Oscar Piastri. Even was er sprake van een dubbele start vanuit de pitstraat, maar uiteindelijk stapten beide coureurs uit de auto. Het team onderzoekt nu waar de MCL40 tekortschiet. Naast de McLaren-rijders waren ook Gabriel Bortoleto en Alex Albon niet in staat om te starten.

Lando Norris kon de pitstraat zondag niet op tijd verlaten om zijn plaats op de startgrid in te nemen. De monteurs werkten in de aanloop naar de race nog aan zijn auto. De Brit zou vanaf de zesde positie starten, maar bleef in de garage terwijl de overige coureurs zich opstelden voor de formatieronde. De situatie werd nog pijnlijker voor het team toen ook de auto van Piastri kort daarna van de grid werd teruggeroepen. Hij kampte met een ander probleem.

Oorzaak van de problemen achterhalen

“Helaas hebben we bij beide auto’s afzonderlijke problemen geconstateerd waardoor ze niet aan de start van de GP van China konden verschijnen”, verklaarde McLaren via sociale media. “De auto van Oscar werd vlak voor de opwarmronde van de startgrid verwijderd. We zullen nu proberen de oorzaak van elk probleem te achterhalen.” Het is het tweede weekend op rij dat McLaren al vóór de start wordt getroffen door tegenslag. Tijdens de seizoensopener in Australië crashte publiekslieveling Piastri nog op weg naar de startgrid. In China komt het team zelfs helemaal niet aan racen toe. Het is de eerste keer sinds de GP van de Verenigde Staten in 2005 dat beide McLaren-coureurs ontbreken op de grid.

McLaren was niet het enige team met problemen voorafgaand aan de race. Ook Gabriel Bortoleto kon niet starten, waardoor Audi voor de tweede Grand Prix op rij slechts één auto aan de start bracht. Daarnaast bevestigde Williams dat bij Alex Albon tijdens de ronden naar de grid een hydraulisch probleem werd ontdekt. Ondanks pogingen om de storing te verhelpen, moest de FW48 noodgedwongen worden teruggetrokken, waardoor ook hij niet aan de race kon beginnen.

